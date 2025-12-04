timelesz寺西拓人、原嘉孝ら“仲間たち”のわちゃわちゃコメントに苦笑「使えないことばっかいってんのかな？」
8人組グループ・timeleszの寺西拓人が4日、都内で行われた映画『天文館探偵物語』公開記前夜祭に登壇した。イベントでは不在となった原嘉孝（timelesz）、高田翔、室龍太らがVTRコメントを上映。そのわちゃわちゃぶりに客席で鑑賞した寺西から思わず苦笑いが漏れた。
【集合ショット】カワイイ！同じポーズで写真に応じる寺西拓人＆大原優乃ら
「会社の仲間たちの役はどれも悪めの役なので、このへんは入れ替わり立ち替わりでやりたいくらい」とそれぞれの役柄に憧れる寺西。VTRが開始するやいなや室は「どうも！ズッコケ3人組です」とあいさつ。原は「違います…ツッコミは俺？」と確認しつつ「見ましたかね。てらの自転車の爆走シーン！」とノリノリで紹介した。
「ボクの役としててらとのシーンが多いのでアクションが見どころ」という高田に、原は「殴って殴られ血だらけ。でもてらと信頼関係が出来上がってるから」と納得。原は「撮影は2、3時間でなのにスケジュールは2泊3日、観光というか、役作り。鹿児島の街になじむ。白くまアイスを食べ、グルメを食べ、サウナ行き飲み歩き…」と振り返ると、室は「それは観光やん」と呆れていた。
寺西の見どころについて室は「バーのカウンターが似合うね。なじんでたよね」と解説。最後にコメントを任された原は「これが最後の西郷の西郷隆盛」と“鹿児島ギャグ”を披露して締めくくった。
壇上に戻ってきた寺西は「ちょっと編集多すぎるか…だいぶカットされてましたね。使えないことばっか言ってんのかな？と思いましたが…気心知れた仲間ですし、撮影中もずっといたので。ボクの魅力は『バーにいるところ』というのも薄いなと思いつつも（笑）、ありがたかったです」と感謝していた。
今作は南九州一の繁華街、鹿児島県の天文館を舞台に、天文館のBARで働く一方、街の人たちの困りごとを解決すべく日々探偵として奔走している主人公・宇佐美蓮（寺西）が、スリ事件をきっかけに天文館エリアの再開発を巡る巨大な陰謀に巻き込まれていく―。些細（ささい）な探し物から大きな事件まで、さまざまな事情を抱えた人々の想いに迫りながら、事件を解決していくだけでなく人と人の絆と希望を描いた探偵物語。
会場にはこの他、大原優乃、肥後遼太郎、西岡徳馬（※徳＝旧字体）、諸江亮監督が参加した。
