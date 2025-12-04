ME:I・MOMONA、全身ブラック衣装で大人っぽさ全開 “人参型”マイクに喜ぶ無邪気な姿も【ズートピア２】
【モデルプレス＝2025/12/04】ガールズグループ・ME:I（ミーアイ）のMOMONA（笠原桃奈）が12月4日、都内で開催された映画『ズートピア２』（12月5日公開）前夜祭に出席した。
【写真】ME:I・MOMONA、ジュエリー身につけ輝き放つ
◆MOMONA「爬虫類が好き」
ディズニー実写映画「リロ＆スティッチ」（2025）でリロの姉・ナニ役の日本版声優を務めたディズニーファミリーのMOMONAは、同作でリロ役の日本版声優を務めた永尾柚乃と登場。MOMONAは黒のフリルワンピースに身を包み、首元と耳元にはジュエリーを光り輝かせ、ウサギの警察官・ジュディにちなんだ人参の形のマイクに喜び。今作の楽しみにしているポイントを聞かれると「爬虫類が好きで、『ズートピア２』にはゲイリーという爬虫類のキャラクターが登場するので楽しみです」と声を弾ませた。
◆「ズートピア２」
動物たちが人間のように暮らす夢の都市“ズートピア”。ジュディとニックは、憧れだった捜査官のバディとして様々な事件に挑んでいた。そんなある日、100年ぶりに街にヘビが現れたことをきっかけに、ズートピア誕生の裏に隠された驚くべき秘密が明らかに。謎のヘビ・ゲイリーの目的は？そして、彼らが姿を消した理由とは？ズートピア最大の謎を前に、正反対なジュディとニックの絆が試される。
レッドカーペットイベントには、ジュディ役の上戸彩、ニック役の森川智之をはじめ、下野紘、江口のりこ、梅沢富美男、三宅健太、Dream Ami、高嶋政宏（※「高」は正式には「はしごだか」）、柄本明、熊元プロレスと本作のキャストが勢揃い。ほかにも、ディズニーファミリーである風間俊介、小林幸子、土屋アンナ、石塚英彦、石橋陽彩、昆夏美、木下晴香、豊原江理佳、さらにディズニーファンを公言するHAYATO（MAZZEL）、MAKI（&TEAM）、雅久・礼央（aoen）、しなこ、NICO（平成フラミンゴ）、森香澄ら豪華ゲストが集結した。（modelpress編集部）
