日向坂46卒業発表の松田好花、『THE TIME,』共演者からのメッセージに感謝「どこまでも優しくて温かくて」
日向坂46・松田好花が4日、インスタグラムを更新し、『THE TIME,』（TBS系／毎週月曜〜金曜5時20分）で共演した安住紳一郎アナウンサーらが自身の“卒業発表”に寄せたコメントへ、感謝の思いをつづった。
【写真】日向坂46・松田好花の水着カット
松田は1日、2026年2月をもってグループを卒業することを発表。これを受け、松田が今年3月までレギュラー出演していた『THE TIME,』でもこの話題が取り上げられた。
番組のトークでは、出演陣が松田との思い出を紹介。佐々木舞音アナウンサーは、「アイドル・このちゃんに会えなくなっちゃうのは寂しいですけど、このちゃんは納豆が大好きで、個人的にはよく納豆トークをしてたんです。だからこれからも長〜く、ねば〜く、このちゃんの笑顔を見たいですね。おいしい納豆食べに行こうね〜」と呼びかけた。
こうした共演者たちの愛あるコメントに、松田はインスタグラムのストーリーズで「『THE TIME,』ファミリーの皆様 どこまでも優しくて温かくて、、感謝です」と投稿。佐々木アナのメッセージへも「はい！ぜひ行かせてくださいっ！！」と返事をしていた。
引用：「松田好花」インスタグラム（＠matsudakonoka.yahos）
【写真】日向坂46・松田好花の水着カット
松田は1日、2026年2月をもってグループを卒業することを発表。これを受け、松田が今年3月までレギュラー出演していた『THE TIME,』でもこの話題が取り上げられた。
こうした共演者たちの愛あるコメントに、松田はインスタグラムのストーリーズで「『THE TIME,』ファミリーの皆様 どこまでも優しくて温かくて、、感謝です」と投稿。佐々木アナのメッセージへも「はい！ぜひ行かせてくださいっ！！」と返事をしていた。
引用：「松田好花」インスタグラム（＠matsudakonoka.yahos）