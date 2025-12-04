氷川きよし、スクランブル交差点で美オーラ全開 ニットコーデで魅了
歌手の氷川きよしが、4日までにインスタグラムを更新。美しさあふれるショットを公開し、ファンを喜ばせた。
【写真】氷川きよし、話題の“水着姿”が「スタイル抜群」 美脚ショットも（11枚）
SNSにて公開している水着姿やショートパンツ姿などの近影に「どんどん美しくなってる」「スタイル抜群」「美脚」と注目が集まっている氷川。最近では、小室哲哉との初のコラボ楽曲「Party of Monsters」（アニメ『ゲゲゲの鬼太郎 私の愛した歴代ゲゲゲ』EDテーマ）が話題に。
今回は「タワーレコードのみなさんこれからもよろしくお願いします！ アルバムKIINA.もたくさんの方に届きますように」と、スクランブル交差点での近影を披露。黒のニットコーデで魅せた。ファンからはビジュアルへの称賛の声と、アルバムの感想などが多数寄せられている。
■氷川きよし（ひかわ きよし）
1977年9月6日生まれ。福岡県出身。2000年2月、日本コロムビア創立90周年記念アーティストとして「箱根八里の半次郎」で歌手デビュー。同年『NHK紅白歌合戦』に初出場。2002年2月から初の全国コンサートツアーがスタート。全国70ヶ所で140公演を成功させる。同年の大晦日に「きよしのズンドコ節」で第44回日本レコード大賞の金賞を受賞。2017年10月、ドラゴンボール超×氷川きよし企画としてシングル「限界突破×サバイバー」をリリースし新境地を開拓。2024年、所属していた芸能プロダクションからの独立を発表し、新会社「KIIZNA」を設立した。
引用：「氷川きよし」インスタグラム（@kiina_kiyoshi_hikawa）
