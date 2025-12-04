実業家転身のマギー、ドバイ砂漠をバギーで疾走！「運転上手って褒められた笑」
モデルでタレント、実業家としての顔も持つマギーが4日にインスタグラムを更新し、ドバイの砂漠をバギーで疾走する様子を公開し、ファンから反響が寄せられている
【写真】脚長すぎる！ ドバイの砂漠に佇むマギー バギーを乗りこなす姿も！
1つ前の投稿で2年ぶりにドバイを訪れたことを報告していたマギー。この日は、「せっかくのドバイ！初めて砂漠のほうへ！」とつづり、広大な砂漠をバックにしたショットを公開している。「現地の方にスカーフも巻いてもらって」とつづっているとおり、顔はスカーフで覆うファッションを披露している。
カーマニアとしても知られるマギーは砂漠でバギーを運転したようで、「バギーは楽しすぎたよ、運転上手って褒められた笑」「もっと飛ばしたかったです笑」「コツはびびらずにアクセル踏みっぱなし」とつづり、バギーのステアリングのほか、砂漠を疾走する動画も公開している。
コメント欄には「バギー かっこい〜！」といった反響が寄せられている。
■マギー
1992年5月14日生まれ。神奈川県出身。2008年、オーディションをきっかけにデビュー。モデルやタレント、女優として活躍。2020年にYouTubeチャンネルを開設し、2025年にはABEMAモータースポーツアンバサダーに就任した。
引用：「マギー」インスタグラム（@maggymoon）
