しなこ、美脚のぞくミニ丈チェックワンピ姿で登場「ズートピア」の魅力は「夢を諦めない気持ち」 【ズートピア２】
【モデルプレス＝2025/12/04】クリエイターのしなこが12月4日、都内で開催された映画『ズートピア２』（12月5日公開）前夜祭に出席した。
【写真】人気インフルエンサー、美脚際立つ
ディズニーファンを公言しているしなこは、ブルーのチェックワンピースと白のファーで包まれたルーズソックスから美脚をのぞかせた衣装で登場。今作の魅力を聞かれると「夢を諦めない気持ちだったり、努力、経験を乗り越えていく力、ジュディとニックの信頼関係が深まっていくところも最高だなという風に感じていて」とコメント。期待している点には「ジュディとニックの2人の掛け合いが楽しみで、ファッションや街並みにも注目してみたい」と笑顔で答えた。
動物たちが人間のように暮らす夢の都市“ズートピア”。ジュディとニックは、憧れだった捜査官のバディとして様々な事件に挑んでいた。そんなある日、100年ぶりに街にヘビが現れたことをきっかけに、ズートピア誕生の裏に隠された驚くべき秘密が明らかに。謎のヘビ・ゲイリーの目的は？そして、彼らが姿を消した理由とは？ズートピア最大の謎を前に、正反対なジュディとニックの絆が試される。
レッドカーペットイベントには、ジュディ役の上戸彩、ニック役の森川智之をはじめ、下野紘、江口のりこ、梅沢富美男、三宅健太、Dream Ami、高嶋政宏（※「高」は正式には「はしごだか」）、柄本明、熊元プロレスと本作のキャストが勢揃い。ほかにも、ディズニーファミリーである永尾柚乃、MOMONA、風間俊介、小林幸子、土屋アンナ、石塚英彦、石橋陽彩、昆夏美、木下晴香、豊原江理佳、さらにディズニーファンを公言するHAYATO（MAZZEL）、MAKI（&TEAM）、雅久・礼央（aoen）、NICO（平成フラミンゴ）、森香澄ら豪華ゲストが集結した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
