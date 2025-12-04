中島健人、山田裕貴主演『ちるらん』で“人斬り以蔵”役に挑む 自身初の本格ソードアクションも
2026年春にTBSで地上波放送、U‐NEXTで配信される山田裕貴主演ドラマ『ちるらん 新撰組鎮魂歌』より、中島健人の出演が発表。原作でも屈指の人気を誇る“人斬り以蔵”岡田以蔵役に挑み、自身初となる本格的なソードアクションを披露する。
TBSテレビ、U‐NEXT、THE SEVENがタッグを組む本作は、橋本エイジ（漫画）と『終末のワルキューレ』で知られる梅村真也（原作）による人気コミック『ちるらん 新撰組鎮魂歌』を初実写化。幕末の京都を舞台に、最強のサムライ集団・新撰組の志士たちの荒々しくも熱い生き様を、史実に基づきつつド派手なアクションと大胆な解釈で描いていく。2026年春にTBSでスペシャルドラマとして地上波放送され、U‐NEXTではドラマシリーズとして独占配信される予定だ。
主人公の土方歳三を山田裕貴、「試衛館」の面々を鈴木伸之、中村蒼、細田佳央太、上杉柊平、藤原季節、杉野遥亮、柳俊太郎、宮秋人、岩永ひひおという強烈な個性と実力を兼ね備えた若き実力派俳優陣が演じる。そんな彼らに立ちはだかる“最強で最凶の宿敵”芹沢鴨を綾野剛。さらに、魅力的で強烈な“ヴィラン”として、奥野瑛太、高橋光臣、金子ノブアキ、安藤政信、桜井ユキが登場する。
土方歳三が近藤勇に出会い、沖田総司、斉藤一といった強烈な個性を持った仲間たちと共に歴史に名を刻む“新撰組”をいかにして作り上げていったのか、友情、裏切り、信念が交錯する中、ハイスピードな殺陣（たて）を交えて描く本作。
この度、山田演じる土方歳三と魂をぶつけ合う“人斬り以蔵”岡田以蔵役に中島健人が決定。
京の都を脅かす“人斬り以蔵”の異名で幕末にその名をとどろかせ、京の街を護る役目を担う新撰組と対立していく土佐藩士・岡田以蔵。本作で描かれる“人斬り以蔵”は、原作ならではの大胆な解釈もふんだんに含まれた魅力的なキャラクター。土方とは宿敵でありながら盟友となる稀有な存在として、幕末の時代に鮮やか且つ儚く散る悲劇の人物だ。そんな歴史上でも原作でも人気の高い岡田以蔵役を、圧倒的な華とスター性を持つ中島が、そのストイックさから生まれる豊かな表現力で泥臭く演じきる。
中島は、オファーを受けた当時、普段のソーシャルイメージとはギャップのある役柄だったため、「キャスティング、僕であってますか？」と聞いたことを明かす。そして「岡田以蔵という役を演じて、すごく激しい、でもどこか刹那的で儚い時間を過ごすことが出来ました。中でも、歳三を演じる山田くんとすごく相性が良くて。剣を交えたときにお互いの周波数みたいなものが合ったおかげなのか、（実際には歳三が）いなくても歳三の姿が見えたりして、とにかく心に嘘のない演技ができました」と振り返り、「自分にしかできない、最も愛される以蔵を演じられたんじゃないのかなって思っています」と自信をにじませた。
初挑戦となった本格的なソードアクションにも体当たりで臨んだ中島。そんな中島演じる、美しくも儚い、愛すべき悲劇の人物・以蔵のキャラクタームービーを、番組公式SNSやTBS公式YouTubeチャンネル「YouTuboo」でも公開。
ドラマ『ちるらん 新撰組鎮魂歌』は、TBSにてスペシャルドラマとして2026年春放送、U‐NEXTにてドラマシリーズを独占配信。
※中島健人、森井輝プロデューサーのコメントは以下の通り。
＜コメント全文＞
■中島健人（岡田以蔵役）
最初にオファーをいただいたときは「キャスティング、僕であってますか？」とプロデューサーに聞いたくらいなのですが……岡田以蔵という役を演じて、すごく激しい、でもどこか刹那的で儚い時間を過ごすことが出来ました。今は、中島健人として“岡田以蔵”という役に巡りあえて本当に良かったなと思っています。
中でも、歳三を演じる山田くんとすごく相性が良くて。剣を交えたときにお互いの周波数みたいなものが合ったおかげなのか、（実際には歳三が）いなくても歳三の姿が見えたりして、とにかく心に嘘のない演技ができました。自分にしかできない、最も愛される以蔵を演じられたんじゃないのかなって思っています。『ちるらん』、見ないと許さんぜよ。
■森井輝（プロデューサー）
岡田以蔵という人物は、単なる人斬りではなく、純粋すぎるがゆえに染まりやすく、そして壊れやすい、非常に繊細なキャラクターです。この難役を託せるのは、圧倒的な“華”を持ちながら、その奥底に誰よりもストイックな“熱”と“儚さ”を繊細に表現できる演技力を持つ、中島健人さんしかいないと確信していました。今まで中島さんにはオファーが行かない類の役かと思いますが、そこをチャレンジして欲しい思いでお願いしました。
ご本人は最初驚かれていましたが、剣を握った瞬間、そこには私たちが求めていた、美しくも悲しい“人斬り以蔵”が立っていました。山田裕貴くん演じる土方歳三と対峙するシーンでの、魂を削り合うような2人の芝居は、まさにこの作品のハイライトの一つです。泥臭く、必死に生き、そして散っていく。まだ誰も見たことのない、役者・中島健人の凄みと色気を、世界中の視聴者に届けられることに興奮しています。
