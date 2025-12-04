『Dr.STONE』最終シーズン、ティザービジュアル解禁 千空たちの月面着陸計画がついに始動
2026年放送予定のアニメ『Dr.STONE SCIENCE FUTURE』最終（ファイナル）シーズン第3クールより、ティザービジュアルが解禁となった。
【動画】アニメ『Dr.STONE SCIENCE FUTURE』第4期最終シーズン第3クール《ティザーPV》
原作は、「週刊少年ジャンプ」（集英社）で2017年14号から2022年14号まで連載され、「次にくるマンガ大賞2018」（コミックス部門2位）、「小学館漫画賞」（少年向け部門）を受賞し、コミックスの累計発行部数は1900万部突破の『Dr.STONE』（原作：稲垣理一郎、作画：Boichi）。
突如発生した謎の現象によって、全人類が一瞬で石化した数千年後。文明が滅びた石の世界（ストーンワールド）に、超人的な頭脳を持つ科学少年・千空が目覚めた。天才的な科学の力で千空が石の世界に挑む冒険譚（たん）が描かれる。
2019年7月にテレビアニメ第1期『Dr.STONE』の放送がスタートし、2021年に第2期放送開始。そして、2022年にテレビスペシャル、2023年に第3期『Dr.STONE NEW WORLD』が放送。最終（ファイナル）シーズンとなる第4期『Dr.STONE SCIENCE FUTURE』は2025年より分割3クールで放送される。
解禁となったティザービジュアルには、千空と科学王国の仲間たちが共に月面を目指すこととなったゼノと手を取り合い、夜空に浮かぶ月を見据える姿が登場。全人類の未来を懸け、ホワイマンと対峙（たいじ）するため、かつてない月面着陸計画というプロジェクトに新たな決意で挑む千空たちが描かれている。
アニメ『Dr.STONE SCIENCE FUTURE』最終（ファイナル）シーズン第3クールは、2026年放送予定。
【動画】アニメ『Dr.STONE SCIENCE FUTURE』第4期最終シーズン第3クール《ティザーPV》
原作は、「週刊少年ジャンプ」（集英社）で2017年14号から2022年14号まで連載され、「次にくるマンガ大賞2018」（コミックス部門2位）、「小学館漫画賞」（少年向け部門）を受賞し、コミックスの累計発行部数は1900万部突破の『Dr.STONE』（原作：稲垣理一郎、作画：Boichi）。
2019年7月にテレビアニメ第1期『Dr.STONE』の放送がスタートし、2021年に第2期放送開始。そして、2022年にテレビスペシャル、2023年に第3期『Dr.STONE NEW WORLD』が放送。最終（ファイナル）シーズンとなる第4期『Dr.STONE SCIENCE FUTURE』は2025年より分割3クールで放送される。
解禁となったティザービジュアルには、千空と科学王国の仲間たちが共に月面を目指すこととなったゼノと手を取り合い、夜空に浮かぶ月を見据える姿が登場。全人類の未来を懸け、ホワイマンと対峙（たいじ）するため、かつてない月面着陸計画というプロジェクトに新たな決意で挑む千空たちが描かれている。
アニメ『Dr.STONE SCIENCE FUTURE』最終（ファイナル）シーズン第3クールは、2026年放送予定。