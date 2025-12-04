異次元の超絶ボディ・グラドル22歳、撮影姿が「スタイル抜群」「最高すぎる」「インパクトがスゴい」と絶賛の声
グラビアアイドル、タレントの山田あいが、4日までにインスタグラムを更新。グラビア撮影姿を公開すると、ファンから称賛の声が寄せられた。
【写真】異次元の超絶ボディ・グラドル22歳が「スタイル抜群」 水着姿も（13枚）
2003年9月11日生まれ、2024年にグラビアデビューしその圧倒的なスタイルで話題を呼んでいる山田。12月には1st写真集『Ohaa〜i』（ワニブックス）を発売する。
SNSには美しさ際立つ近影を度々投稿しており、今回は「おはあい #ヤングジャンプ 見てくれた〜？？ お迎えしてとんでもなく派手派手な週末を一緒に過ごそお〜 なかなかどれも驚かされる衣装です」とグラビアの撮影姿を公開。ファンからは「スタイル抜群」「最高すぎる」「インパクトがスゴい」などの声や、ハートの絵文字が多数集まっている。
引用：「山田あい」インスタグラム（@_.yamada.aiii._）
