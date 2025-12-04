平成フラミンゴ・NICO、ワイルド＆キュートなコーデでレカペ参加 『ズートピア2』は「偏見と戦う姿に胸を打たれた」
2人組YouTuber・平成フラミンゴのNICOが4日、都内で行われたディズニー・アニメーションの新作映画『ズートピア2』（12月5日公開）の公開前夜祭イベントのレッドカーペットに登場した。
【全身ショット】可愛い〜！バーガンディの衣装を着こなすNICO
NICOは、バーガンディのジャケットとショートパンツ、もふもふのファーブーツでワイルド＆キュートなコーディネートで、ディズニーファンとして登場した。本作については、「動物だけで過ごしている世界っていうのがありそうって楽観的に楽しませていただいたんですけど、経歴や外見への偏見と戦う姿に胸を打たれて、いろんな年齢の方に響くんだろうなと思いました」と語った。
今作は“もふもふなのに深いメッセージ”で社会現象を起こしたディズニー映画『ズートピア』の最新作。動物たちが人間のように暮らす夢の都市“ズートピア”で、頑張り屋なウサギの警察官・ジュディと皮肉屋だけど根はやさしいキツネのニックが憧れの捜査官バディとして事件に挑んでいた。
ズートピアにいないはずのヘビ・ゲイリーが現れたことで、その誕生の裏に隠された驚くべき秘密が明らかになる。この街にほ乳類しかいない理由、ヘビが姿を消した理由というズートピア最大の謎を前に、ジュディとニックの絆が試されるストーリーとなる。
レッドカーペットイベントには、上戸彩、森川智之、下野紘、江口のりこ、梅沢富美男、三宅健太、Dream Ami、高嶋政宏、柄本明、熊元プロレス（紅しょうが）、永尾柚乃、MOMONA（ME:I）、風間俊介、小林幸子、土屋アンナ、石塚英彦、石橋陽彩、昆夏美、木下晴香、豊原江理佳、HAYATO（MAZZEL）、MAKI（&TEAM）、aoen（雅久、礼央）、しなこ、森香澄も参加した。
