ME:I MOMONA、にんじんマイクに笑顔「わ〜お！」 “オハナ”の永尾柚乃とレッドカーペット
ガールズグループ・ME:IのMOMONAが4日、都内で行われたディズニー・アニメーションの新作映画『ズートピア2』（12月5日公開）の公開前夜祭イベントのレッドカーペットに登場した。
【全身ショット】身長差がカワイイ！ブラックドレスのMOMONA＆永尾柚乃
この日、実写映画『リロ＆スティッチ』でナニ役を務めていたMOMONA。この日は、リロ役の永尾柚乃と一緒にレッドカーペットに登場した。コメントするタイミングでは“にんじんマイク”が手渡され、MOMONAは「わ〜お！」と笑顔を見せながら「『リロ＆スティッチ』を通して、柚乃ちゃんとファミリー、ハワイ語でオハナになれて幸せな気持ちになった。『ズートピア』も愛や温かいものを表現している映画。ディズニーファミリー、ディズニーのオハナとして呼んでいただけて光栄に思います」とにっこり。『ズートピア2』の楽しみなポイントを問われると「個人的に、爬虫類がとても好き。『ズートピア2』に登場するので楽しみです」と期待していた。
本作は“もふもふなのに深いメッセージ”で社会現象を起こしたディズニー映画『ズートピア』の最新作。動物たちが人間のように暮らす夢の都市“ズートピア”で、頑張り屋なウサギの警察官・ジュディと皮肉屋だけど根はやさしいキツネのニックが憧れの捜査官バディとして事件に挑んでいた。
ズートピアにいないはずのヘビ・ゲイリーが現れたことで、その誕生の裏に隠された驚くべき秘密が明らかになる。この街にほ乳類しかいない理由、ヘビが姿を消した理由というズートピア最大の謎を前に、ジュディとニックの絆が試されるストーリーとなる。
レッドカーペットイベントには、上戸彩、森川智之、下野紘、江口のりこ、梅沢富美男、三宅健太、Dream Ami、高嶋政宏、柄本明、熊元プロレス（紅しょうが）、風間俊介、小林幸子、土屋アンナ、石塚英彦、石橋陽彩、昆夏美、木下晴香、豊原江理佳、HAYATO（MAZZEL）、MAKI（＆TEAM）、aoen（雅久、礼央）、しなこ、NICO（平成フラミンゴ）、森香澄も参加した。
