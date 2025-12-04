森香澄、デコルテラインを大胆に 淡いブルーのドレスでレッドカーペット
タレントの森香澄が4日、都内で行われたディズニー・アニメーションの新作映画『ズートピア2』（12月5日公開）公開前夜祭イベントのレッドカーペットに登場した。
【全身ショット】さすがです⋯！デコルテあらわなブルードレスで登場した森香澄
森は、デコルテラインを大胆に披露した淡いブルーのドレス姿でレッドカーペットをかっ歩。『ズートピア』にちなんだ、にんじんマイクの登場にびっくりしながらも好きなポイントを力説していた。
本作は“もふもふなのに深いメッセージ”で社会現象を起こしたディズニー映画『ズートピア』の最新作。動物たちが人間のように暮らす夢の都市“ズートピア”で、頑張り屋なウサギの警察官・ジュディと皮肉屋だけど根はやさしいキツネのニックが憧れの捜査官バディとして事件に挑んでいた。
ズートピアにいないはずのヘビ・ゲイリーが現れたことで、その誕生の裏に隠された驚くべき秘密が明らかになる。この街にほ乳類しかいない理由、ヘビが姿を消した理由というズートピア最大の謎を前に、ジュディとニックの絆が試されるストーリーとなる。
レッドカーペットイベントには、上戸彩、森川智之、下野紘、江口のりこ、梅沢富美男、三宅健太、Dream Ami、高嶋政宏、柄本明、熊元プロレス（紅しょうが）、永尾柚乃、MOMONA（ME:I）、風間俊介、小林幸子、土屋アンナ、石塚英彦、石橋陽彩、昆夏美、木下晴香、豊原江理佳、HAYATO（MAZZEL）、MAKI（&TEAM）、aoen（雅久、礼央）、しなこ、NICO（平成フラミンゴ）も参加した。
