美の共演！ アマンダ・サイフリッド＆シドニー・スウィーニー、新作プレミアで輝くドレス姿を披露
アマンダ・サイフリッドとシドニー・スウィーニーが、新作映画『The Housemaid（原題）』のプレミアに来場。ピンクと白の輝くドレスで“美の共演”を披露し、ニューヨークの夜を華やかに彩った。
【写真】美しいドレス姿を披露したシドニー・スウィーニー＆アマンダ・サイフリッド
JustJaredによると、現地時間12月2日夜、米ニューヨークの787 Seventh Avenueでポール・フェイグ監督による新作映画『The Housemaid（原題）』のプレミアが開催され、主演のアマンダとシドニーがレッドカーペットに登場した。
この日アマンダは、ヴェルサーチェによるウェストに寄せられたギャザーのディテールがエレガントなピンクのフルレングスドレスを着用。足元にはアクアズーラのシューズを合わせ、ブロンドの髪をウェービーにアレンジし、ティファニーのシルバージュエリーで輝きをプラスした。
一方のシドニーは、ミュウミュウによるラインストーンを散りばめたマーメイドラインのドレスをチョイス。毛先を巻いたブロンドヘアと、Messikaのジュエリー、そしてファーストールを合わせ、グラマラスな装いを完成させた。
フリーダ・マクファデンの同名小説を映画化した本作は、裕福なエリート一家、ウィンチェスター家の住み込み家政婦として働きだしたミリーが、秘密とスキャンダル、権力をめぐるセクシーで魅惑的なゲームに巻き込まれていく様を描いたスリラー。アマンダはウィンチェスター家の妻ニーナ、シドニーは一家の下で働くミリーを演じる。プレミアには2人のほか、フェイグ監督と原作＆脚本のフリーダ、共演のブランドン・スクレナーとミケーレ・モローネらも出席した。
