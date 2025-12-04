夜ドラ『ひらやすみ』今夜最終回！ 岡山天音、森七菜、吉岡里帆らがクランクアップ
本日12月4日に最終回を迎える夜ドラ『ひらやすみ』（NHK総合）より、主人公・生田ヒロトを演じる岡山天音、ヒロトのいとこ・小林なつみを演じる森七菜のクランクアップ時のコメントが到着。併せて、岡山、森、吉村界人、光嶌なづな、吉岡里帆、根岸季衣のクランクアップ時の写真が公開された。
【写真】夜ドラ『ひらやすみ』、岡山天音、森七菜、吉岡里帆らのキャスト6名のクランクアップ写真
原作は、真造圭伍の同名漫画。主人公は生田ヒロト、29歳、フリーター。元俳優で、いまは定職なし、恋人なし、普通ならあるはずの（？）将来の不安も一切ない、お気楽な自由人だ。そんな彼は、人柄のよさだけで、仲良くなった近所のおばあちゃん・和田はなえから、一戸建ての平屋を譲り受けることに。そして、山形から上京してきた18歳のいとこ・小林なつみと2人暮らしを始める。彼の周りには生きづらい“悩み”を抱えた人々が集まってきて…。
ヒロト役の岡山は「『ひらやすみ』の原作は元々読んでいてすごく好きな作品だったので、ヒロトを演じるのはこれまでにないくらい難しかったです。でも、素敵なキャストとスタッフの皆さんの力のおかげで、今日まで“ヒロトっぽく”走り切ることができました。『実写化される意味のある』ドラマになったと思います。みなさんのおかげです。本当に本当にありがとうございました」とコメント。
なつみ役の森は「ずっと読んでいた漫画の世界で演じるのは緊張しましたが、実写化されると聞いた時、ファンとしてもすごく嬉しかったのを覚えています。『ひらやすみ』の世界が何倍にも広がっていくといいなと思いながらなつみを演じていました。ハードなスケジュールでも、現場の皆さんはいつも笑顔で迎えてくださって、すごく楽しく撮影することができました。本当に感謝しています。いつかまたこのチームの皆さんに会えることを楽しみにしています」と言葉を寄せた。
夜ドラ『ひらやすみ』最終回は、NHK総合にて12月4日22時45分放送。
