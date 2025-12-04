『ズートピア２』物語の鍵を握るヘビのゲイリー初登場シーン解禁
あす（12月5日）公開のディズニー・アニメーション映画『ズートピア２』より、物語の重要なカギを握るヘビ・ゲイリーが登場する本編映像（吹替版）の一部が公開された。
【動画】タキシード姿のニックがかっこいい 吹替版クリップ「ありゃヘビだ！」編
動物たちが人間のように暮らし、誰もが“何にでもなれる”理想都市〈ズートピア〉を舞台に、ドラマ性・ミステリー性・キャラクター性・社会性が融合した名作『ズートピア』（2016年）。前作から約9年ぶりの続編となる本作では、頑張り屋なウサギの警察官・ジュディと皮肉屋なキツネの相棒・ニックが、100年ぶりに姿を現した謎のヘビ・ゲイリーをきっかけに、〈ズートピア〉誕生に隠された巨大な謎に迫る物語が展開する。
解禁となった映像は、警察官として再びバディを組むこととなったジュディとニックが、ヘビのゲイリーと初多面する場面。
とある事件を追っていたジュディとニック。偶然にも、ズートピアにいないはずの“ヘビ”の痕跡を発見したふたりは、その姿を探すため、ボゴ署長の命令を無視してズートピア100周年を祝う式典“ズーテニアル・ガラ”へ。ドレスとタキシードというフォーマルなスタイルで、パーティ会場に潜入する。
そんなふたりを待ち構えていたかのように、突如、ステージ上にヘビのゲイリーが現れる。ズートピアに100年ぶり現れたヘビに、会場内は大パニック。屈強そうに見える動物たちまでもが、四方八方に逃げ惑う。
一方ゲイリーは、ステージ上にいたズートピア創設者一族の長で、街で絶大な権力を握るオオヤマネコの実業家ミルトン・リンクスリーの体にグルグルと巻き付くと、展示されていた“日誌”を奪い、とてつもないスピードで逃走を図る。
即座にその姿を追いかけるジュディとニックだが、一体この後、彼らの身に何が起こるのか？なぜゲイリーは“ズーテニアル・ガラ”に現れたのか!?このゲイリーとの出会いこそが、ズートピア誕生の裏に隠された“驚くべき秘密”をひも解く鍵となる――。
ズートピア最大の謎を解き明かすため、前作を超える壮大なスケールのミッションに挑んでいくジュディとニック。迫力あふれる逃走劇・アクションシーンでも楽しませてくれそうだ。
