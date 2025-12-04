劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』、ド派手バイクアクションが展開される特報＆新ビジュアル解禁
劇場版『名探偵コナン』シリーズ29作目となる『名探偵コナン ハイウェイの堕天使（はいうぇいのだてんし）』より、疾走感あふれる特報映像、新たなビジュアルが解禁された。
【動画】風の女神・千速がド派手バイクアクションを繰り広げる！ 劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』特報
シリーズを重ねるごとに勢いを増す劇場版『名探偵コナン』の最新作。
コナンと蘭・園子・小五郎は、バイクの祭典「神奈川モーターサイクルフェスティバル」が開催される横浜・みなとみらいに、バイク好きの世良真純と向かっていた。するとコナン達が乗った車の上を飛び越え現れた、暴走する謎の“黒いバイク”。そしてそれを追っていたのは、蘭がいつか見た「風の女神様」神奈川県警交通機動隊の萩原千速（ちはや）だった―。
しかし激しいカーチェイスの末、千速のバイクは大破し、あと一歩のところで取り逃がしてしまう。その後、コナン達が横浜のフェス会場に到着すると、ある最新技術を搭載した白バイ「エンジェル」のお披露目が行われていた。
そんな中、暴走した“黒いバイク”が今度は都内に出現し、警視庁の追跡をも振り切ったという情報が。目的不明な暴走だが、その車体が「エンジェル」に酷似していること分かり、黒いエンジェル―「ルシファー」と呼び、追跡を続ける。犯人の正体、そしてその目的とはいったい何なのか？ そしてなぜか千速の脳裏に弟の萩原研二とその同期・松田陣平との記憶がよぎる。風の女神VS黒き堕天使が旋風を巻き起こすリミットブレイクバトルミステリーが始まる。
事件の舞台となるのは横浜。突如コナン達が乗った車の上を飛び越え、道路を暴走する謎の黒いバイクと、それを追いかける神奈川県警交通機動隊の白バイ隊員・萩原千速。初対面で蘭が“風の女神”と思わず賞したほどの凄まじい運転テクニックの持ち主である千速が、白バイの前輪を持ち上げて加速し、道路脇の壁面を駆け上がる激しいバイクアクションで始まる特報映像は、疾走感あふれる内容となっている。
また、亡くなった千速の弟萩原研二と、その親友松田陣平が写ったツーショットと2人の命日である「11月7日」のカレンダーは何を意味するのか―。すでに殉職している彼らと、今回巻き起こる事件の間に果たしてどんな繋がりがあるのか？ 千速の前に現れた、“黒き堕天使”の正体とは一体…。
「逃がしやしないよ」と力強く言い放ち、執念の走りを見せる千速。劇場版『名探偵コナン』シリーズ初登場となる彼女が繰り広げる、ド派手なバイクアクションに期待が高まる。
さらに、白バイに跨る千速とコナンが描かれたエンジェルビジュアルも解禁。まるで天使の羽を背負ったかのような「ANGEL」の文字と、燃えさかる炎のなかに浮かび上がる反転した「ANGEL」の文字。ふたつが対峙するかのようなビジュアルはいったい何を示唆しているのか…。30秒の特報と合わせて、物語のスケール感と波乱に満ちた展開を感じさせるビジュアルとなっている。
そして1996年1月より放送がスタートしたテレビアニメ『名探偵コナン』が、来年放送30周年を迎える。そんな記念すべき2026年2月から、東京での開催を皮切りに全国各地で、『放送30周年記念 TVアニメ「名探偵コナン」展』が開催される。
会場では、30周年にちなんで、このために描き下ろされた江戸川コナンと30人のキャラクターがお出迎えするほか、テレビアニメ『名探偵コナン』を形作ってきた貴重な資料やデータを大公開。さらに、歴代の主題歌や名場面を振り返ることができるエリアや、ここでしか見られない企画展スペシャルムービーも…？ 詳細はイベント公式HPにて。
映画『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』は、2026年4月10日公開。
【動画】風の女神・千速がド派手バイクアクションを繰り広げる！ 劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』特報
シリーズを重ねるごとに勢いを増す劇場版『名探偵コナン』の最新作。
コナンと蘭・園子・小五郎は、バイクの祭典「神奈川モーターサイクルフェスティバル」が開催される横浜・みなとみらいに、バイク好きの世良真純と向かっていた。するとコナン達が乗った車の上を飛び越え現れた、暴走する謎の“黒いバイク”。そしてそれを追っていたのは、蘭がいつか見た「風の女神様」神奈川県警交通機動隊の萩原千速（ちはや）だった―。
そんな中、暴走した“黒いバイク”が今度は都内に出現し、警視庁の追跡をも振り切ったという情報が。目的不明な暴走だが、その車体が「エンジェル」に酷似していること分かり、黒いエンジェル―「ルシファー」と呼び、追跡を続ける。犯人の正体、そしてその目的とはいったい何なのか？ そしてなぜか千速の脳裏に弟の萩原研二とその同期・松田陣平との記憶がよぎる。風の女神VS黒き堕天使が旋風を巻き起こすリミットブレイクバトルミステリーが始まる。
事件の舞台となるのは横浜。突如コナン達が乗った車の上を飛び越え、道路を暴走する謎の黒いバイクと、それを追いかける神奈川県警交通機動隊の白バイ隊員・萩原千速。初対面で蘭が“風の女神”と思わず賞したほどの凄まじい運転テクニックの持ち主である千速が、白バイの前輪を持ち上げて加速し、道路脇の壁面を駆け上がる激しいバイクアクションで始まる特報映像は、疾走感あふれる内容となっている。
また、亡くなった千速の弟萩原研二と、その親友松田陣平が写ったツーショットと2人の命日である「11月7日」のカレンダーは何を意味するのか―。すでに殉職している彼らと、今回巻き起こる事件の間に果たしてどんな繋がりがあるのか？ 千速の前に現れた、“黒き堕天使”の正体とは一体…。
「逃がしやしないよ」と力強く言い放ち、執念の走りを見せる千速。劇場版『名探偵コナン』シリーズ初登場となる彼女が繰り広げる、ド派手なバイクアクションに期待が高まる。
さらに、白バイに跨る千速とコナンが描かれたエンジェルビジュアルも解禁。まるで天使の羽を背負ったかのような「ANGEL」の文字と、燃えさかる炎のなかに浮かび上がる反転した「ANGEL」の文字。ふたつが対峙するかのようなビジュアルはいったい何を示唆しているのか…。30秒の特報と合わせて、物語のスケール感と波乱に満ちた展開を感じさせるビジュアルとなっている。
そして1996年1月より放送がスタートしたテレビアニメ『名探偵コナン』が、来年放送30周年を迎える。そんな記念すべき2026年2月から、東京での開催を皮切りに全国各地で、『放送30周年記念 TVアニメ「名探偵コナン」展』が開催される。
会場では、30周年にちなんで、このために描き下ろされた江戸川コナンと30人のキャラクターがお出迎えするほか、テレビアニメ『名探偵コナン』を形作ってきた貴重な資料やデータを大公開。さらに、歴代の主題歌や名場面を振り返ることができるエリアや、ここでしか見られない企画展スペシャルムービーも…？ 詳細はイベント公式HPにて。
映画『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』は、2026年4月10日公開。