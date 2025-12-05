大物俳優の性加害疑惑を闇に葬り去れ！柴咲コウ主演のABEMAオリジナルドラマ『スキャンダルイブ』第3話では、芸能界とマスコミの複雑怪奇な癒着と忖度が暴き出される。

【映像】大物俳優の「性加害疑惑」を隠蔽する週刊誌＆大手芸能事務所

華々しい芸能界の、表には決して出ないリアルな裏側をテーマにした『スキャンダルイブ』。不可解なスキャンダルに揺れる新興芸能事務所VS週刊誌の熾烈な攻防を赤裸々に描く。

週刊文潮記者・平田奏（川口春奈）は、人気俳優・藤原玖生（浅香航大）に突如降りかかった5年前の不貞&未成年飲酒スキャンダルのリーク元を突き止める。それは藤原が独立した古巣の大手芸能事務所KODAMAプロダクション時代のマネージャー・明石隆之（横山裕）によるものだった。わざわざ5年前の出来事を蒸し返したのは、藤原を引き抜いた新興事務所Rafale社長・井岡咲（柴咲コウ）に圧力をかけて潰すことが目的の悪質な報復であると奏は確信する。

さらに奏は、編集長・橋本正剛（ユースケ・サンタマリア）にも疑念の目を向ける。橋本はかつてKODAMAプロダクションのアイドルカレンダーや写真集を扱い、莫大な利益をもたらして出世した背景がある。今回のリークは橋本とKODAMAプロの児玉蓉子社長（鈴木保奈美）が裏で繋がり、互いの利益のために仕組んだ計略ではないのかと。

KODAMAプロに対する忖度に利用され踊らされ、記者としてのプライドを傷つけられた奏は憤激。橋本や同僚記者たちの警告を無視して、改めて咲に接触。今回のスキャンダルの裏にある児玉社長との確執を語って欲しいと訴える。咲は奏からの申し出を一度は拒否するものの、児玉社長の不当な圧力を跳ね返すことを決意。奏に証言するための条件として取引を持ち掛ける。

その取引とは「リークは児玉社長による指示だったのか」「なぜKODAMAプロ看板俳優・麻生秀人（鈴木一真）と藤原が共演するタイミングでの蒸し返しだったのか」、スキャンダル再燃の裏にある真の理由を奏が記事を通して白日の下に晒すこと。

そもそも咲には腑に落ちないことがあった。単純にRafaleを潰したいだけならば、藤原と麻生が共演する以前にリークすればいいものを、このタイミングにこだわったのは何故なのか。業界の秩序を守るという建前以上の何かが裏側に隠されているのではないか。

咲の要求に応じて手掛かりを探す奏は、記者仲間であり恋人でもある二宮涼（胗俊太郎）のスマホに、情報提供者「R」を名乗る人物とのやり取りを発見。謎のファイルを開いた奏は我が目を疑う。そこにはKODAMAプロの看板俳優・麻生の性加害疑惑が記されていた。藤原の5年前のスキャンダル再燃は、麻生のこのタブーを揉み消す代わりに献上された隠蔽道具だったのだ。

大手芸能事務所とマスコミの利害が一致したことで生まれた、グロテスクな癒着と過剰なる忖度。不自然なスキャンダル暴露の背景に現れたまさかの答え合わせに「こりゃ地上波では流せんわな」「やーば」「攻めた内容だ」と驚愕する視聴者が続出している。