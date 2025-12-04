齊藤京子、“振れ幅がすごい”オフショット 女将さん姿にJK制服ショットも
けやき坂46、日向坂46元メンバーで女優の齊藤京子が3日にインスタグラムを更新。主演ドラマのオフショットから着物姿や制服姿を披露した。
【別カット】制服ショットも披露
齊藤が投稿したのは、水野美紀とダブル主演を務めるドラマ『娘の命を奪ったヤツを殺すのは罪ですか？』（カンテレ・フジテレビ系／毎週火曜23時）のオフショット。写真には、2日放送の第9話の劇中に齊藤が披露した艶やかな着物姿と高校生の制服姿が収められている。
投稿の中で齊藤は「第9話は振り幅がすごかったですね。。笑」とつづり「ドラマもいよいよ佳境に入り、回を重ねるごとに展開が目まぐるしくなっていきます！ぜひ最後までお楽しみください！」とコメントしている。
■齊藤京子（さいとう きょうこ）
1997年9月5日生まれ。東京都出身。2016年5月、けやき坂46メンバーオーディションに合格。翌年10月発売の欅坂46のシングル『風に吹かれても』収録の楽曲『それでも歩いてる』で自身初のセンターポジションを務める。グループ在籍中から女優としても活躍し、2023年にはドラマ『泥濘の食卓』（テレビ朝日系）で初の単独主演。翌年には日向坂46を卒業。2026年1月には主演映画『恋愛裁判』が公開される。
引用：「齊藤京子」インスタグラム（＠saitokyoko_official）
