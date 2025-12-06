10年ぶりの新パレード！サンリオピューロランド「The Quest of Wonders Parade（ザ クエスト オブ ワンダーズ パレード）」

サンリオピューロランドのメインパレードが、10年ぶりにリニューアル！

ある日ハローキティが 「永遠にしあわせになれる秘宝」の神話の本を見つけたところから、物語は始まります。

それぞれが思う「しあわせ」に期待を膨らませながら、ハローキティ、シナモン、ポムポムプリン、クロミを筆頭に、光り輝くフロートに乗って秘宝を探しに冒険へ出発！

みどころを紹介していきます。

サンリオピューロランド「The Quest of Wonders Parade（ザ クエスト オブ ワンダーズ パレード）」

上演開始日：2025年12月5日（金）

開催場所：1F ピューロビレッジ

上演回数：1日1〜2回

所要時間：約25分

出演キャラクター：ハローキティ・シナモロール・ポムポムプリン・クロミ・ディアダニエル・リトルツインスターズ（キキ＆ララ）・ウィッシュミーメル・マイメロディ・ポチャッコ・マイスウィートピアノ・あひるのペックル・バッドばつ丸・ハンギョドン

声の出演：ディーン・フジオカ（司書・ピリオネ役）・蒼井 翔太（司書・ユリンタス役）・沢城 みゆき（司書・ロポーン役）

スタッフ：

演出・美術：杉原邦生、パレードテーマソング振付 TAKAHIRO

パレード全体振付：akane

パレードテーマソング1）作詞・作曲：Revo

パレードテーマソング2）作曲：千葉大樹（Kroi）

脚本：ノゾエ征爾

音楽プロデュース：タノウエマモル(株式会社ハートカンパニー)

作曲：松田彬人・松村颯士

作詞：うえのけいこ

照明デザイン：郄田政義（RYU）

衣装デザイン：生澤美子、ヘアメイクデザイン 松本慎也（Cocololo）

ビジュアル制作：吉川俊彰（PLAINS inc.）、美術デザイン tamako☆

殺陣・アクション演出：市瀬秀和、エアリアル振付 朝倉瑠美

演出助手・演出補佐：鈴木美波(PAPALUWA)、振付助手 北尾亘

10年ぶりの新作となるメインパレード「The Quest of Wonders Parade（ザ クエスト オブ ワンダーズ パレード）」を上演。

パレードのキーマンである、司書3人の声に、俳優のディーン・フジオカさんや人気声優の蒼井 翔太さん、沢城 みゆきさんをお迎えします。

35周年の特別なパレードをさらに盛り上げること間違いなしの豪華声優陣です。

「The Quest of Wonders Parade（ザ クエスト オブ ワンダーズ パレード）」ストーリー

今度は”体験型パレード”でキャラクターたちと一緒に冒険へ！

あなたも試練に巻き込まれる！？

冒険の先でみんなが見つけるものとは…？

「The Quest of Wonders Parade（ザ クエスト オブ ワンダーズ パレード）」みどころ

「The Quest of Wonders Parade（ザ クエスト オブ ワンダーズ パレード）」のみどころとして、フロートに映像演出が追加。

シーンにあわせて表示がどんどん変化していき、ストーリーに厚みを加えます。

また、エアリアルがパワーアップ！

照明演出と相まって、壮大な物語を演出していきます。

スモークやミストも新規で加わりました。

ハローキティ、

シナモロール、

ポムポムプリン、

クロミ、

ディアダニエル、

リトルツインスターズのキキ、

ララ、

ウィッシュミーメル、

マイメロディ、

ポチャッコ、

マイスウィートピアノ、

あひるのペックル、

バッドばつ丸、

ハンギョドンの新コスチュームに注目です。

「The Quest of Wonders Parade（ザ クエスト オブ ワンダーズ パレード）」セレモニー

開催日：2025年12月4日

サンリオピューロランド35周年の幕開けをお祝い！

ゲストが多数登場するセレモニーが行われました。

小巻亜矢館長のご挨拶

イベント冒頭では、小巻亜矢館長が登壇され、ご挨拶。

小巻亜矢館長：

本日はサンリオピューロランドの大切な日にお越しいただき、ありがとうございます。今朝はとても寒かったですが、早くからお越しくださった皆さまには心より感謝いたします。

この日を迎えるにあたって、パレードの演出や脚本、作詞作曲、衣装、振付、ビジュアルなどに関わってくださった皆さん、そして当社のスタッフ全員が、より良いパレードを作ろうという想いで取り組んできました。そんな想いが形になったことに、感慨深い気持ちでいっぱいです。

ピューロランドのパレードは、ただの行進ではなく、物語とメッセージを届けるショーとして、これまで多くの方に愛されてきました。先月閉幕した『ミラクルギフトパレード』では“誰かが自分を信じてくれる”というメッセージをお届けしましたが、今回の新パレードもその“笑顔”というバトンをしっかりと受け継いでいます。

ぜひ、何度も観に来ていただけたら嬉しいです。そして皆さんの新しい思い出の1ページになればと思っています。

私たちピューロランドは今年で35周年を迎えました。2世代、3世代、今では4世代で来てくださるご家族もいて、本当に皆さんのおかげでここまで来ることができました。

これからも“ただいま”“おかえりなさい”と言い合える場所として、皆さんをお迎えできるよう、スタッフ一同がんばってまいります。どうぞ末永くピューロランドをよろしくお願いいたします。

ゲスト登壇

続いてパレードの制作に参加されたゲストが登場。

ディーン・フジオカさん：

サンリオの世界に関われて、とても光栄です。子どもの頃から親しんでいたキャラクターたちと一緒に、新しい物語を届けられるなんて、夢のようです。

蒼井翔太さん：

ピューロランドには何度も来ていますが、今回は新しいパレードに参加できて本当にうれしいです。サンリオのキャラクターたちと一緒に、たくさんの笑顔を届けられたらと思っています。

Revoさん：

今回の楽曲は“幸せ”をテーマにしています。人によって幸せの形はさまざまですが、僕にとってはこの楽曲を通して皆さんの人生に彩りを添えられることこそが“ハッピーピッピー”なんです（笑）。

今日のステージで、その意味がきっと伝わると思います！

Kroi千葉さん：

子どもの頃にピューロランドに遊びに来た思い出があって、今回こうして新しいパレードに関われたことが本当にうれしいです。長く愛される楽曲になればいいなと思って制作しました。

そして、「The Quest of Wonders Parade（ザ クエスト オブ ワンダーズ パレード）」コスチュームのハローキティ、シナモロール、ポムポムプリン、クロミ、

TAKAHIROさん、

akaneさんが加わってフォトセッションが行われました。

