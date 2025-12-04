山本美月主演 ビターなおとなの女性同士の恋愛を描くHuluオリジナル『おとなになっても』、来年1月9日より地上波放送決定
山本美月が主演し、栗山千明が共演するHuluオリジナル『おとなになっても』が、2026年1月9日より日本テレビ系にて地上波初放送されることが決定。山本と栗山のコメントも到着した。
【写真】『おとなになっても』場面写真
本作は、漫画雑誌「Kiss」（講談社）で連載されていた志村貴子の同名漫画を実写ドラマ化したヒューマンドラマ。小学校の先生をしている既婚者の綾乃（山本）が、行きつけのダイニングバーで働く朱里（栗山）と出会ったことから始まる、ビターなおとなの女性同士の恋愛を描き出す。
このたび、Huluにて好評配信中の本作が、2026年1月9日より、毎週金曜深夜に日本テレビ系にて放送されることが決定した。地上波放送版として一部編集された内容が「Friday’s EDGE」枠にて放送、その後TVer、日テレTADAにて見逃し配信される。
地上波放送にあたり、主演の山本美月、そして栗山千明の喜びのコメントが到着。出産後、初の単独主演ドラマとなった山本は「高校時代から大好きな志村貴子先生の作品に出演することができたので、当時は幸せを噛み締めながら演じていました」と、撮影当時の想いを語った。
そんな山本と初共演となった栗山は「綾乃と朱里のラブストーリーだけでなく、登場人物それぞれが悩み葛藤する姿に共感したり励まされたりしながら、お楽しみいただける作品になったと思います」と、誰もが共感できる内容に太鼓判を押した。
ドラマ『おとなになっても』地上波版は、日本テレビ系にて2026年1月9日より毎週金曜24時30分放送。ノーカット版はHuluにて全12話独占配信中。
※山本美月、栗山千明のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■山本美月：大久保綾乃役
これからまた、より多くの方に観て頂けると思うと、とても嬉しいです。すでに作品をご覧になってくださった方々から、色々な感想が届いています。これから観てくださる方の反応もとても楽しみです。
私は高校時代から大好きな志村貴子先生の作品に出演することができたので、当時は幸せを噛み締めながら演じていました。原作の世界観を大切にしながら、みんなで丁寧に作り上げた作品です。綾乃と朱里の恋愛が軸ではありますが、たくさんの登場人物の気持ちを繊細に描いています。何か少しでも心に残るものがあれば嬉しいです。
■栗山千明：平山朱里役
志村貴子先生の描く魅力的な登場人物や世界観を実写でも表現できるようスタッフ・キャストの皆さん一丸となって作りました。地上波での放送は、より多くの方々にご覧いただける機会になると思いますので、大変嬉しいです。綾乃と朱里のラブストーリーだけでなく、登場人物それぞれが悩み葛藤する姿に共感したり励まされたりしながら、お楽しみいただける作品になったと思います。ぜひご覧下さい。
