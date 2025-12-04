武田久美子57歳、愛娘との2ショットに反響「美人姉妹のようなお二人！」
女優の武田久美子が3日にインスタグラムを更新。愛娘のソフィアさんとの2ショットを公開すると、ファンから「美しい」「美人親子いや美人姉妹」といった声が集まった。
【別カット】姉妹のような武田久美子とソフィアさん
武田が「娘と恒例のハイキング」と投稿したのはソフィアさんとの2ショット。写真には海をバックに寄り添う母娘の姿が収められている。投稿の中で武田は「ちょっぴり早いサンセットタイムの海岸沿いを沢山歩いて母娘で沢山話しが出来ました」とコメントしている。
母娘の2ショットに、ファンからは「めちゃめちゃ美しい」「美人母娘」「美人親子いや美人姉妹のようなお二人！」などの反響が寄せられている。
■武田久美子（たけだ くみこ）
1968年8月12日生まれ。静岡県出身。1981年、東大駒場祭「第2回東大生が選ぶアイドルコンテスト’81」で優勝。翌年公開の映画『ハイティーン・ブギ』でヒロイン役を務める。以降、女優・歌手として活躍。プライベートでは1999年にアメリカ人男性と結婚。2016年に離婚している。
引用：「武田久美子」インスタグラム（@kumikotakedaofficial）
【別カット】姉妹のような武田久美子とソフィアさん
武田が「娘と恒例のハイキング」と投稿したのはソフィアさんとの2ショット。写真には海をバックに寄り添う母娘の姿が収められている。投稿の中で武田は「ちょっぴり早いサンセットタイムの海岸沿いを沢山歩いて母娘で沢山話しが出来ました」とコメントしている。
■武田久美子（たけだ くみこ）
1968年8月12日生まれ。静岡県出身。1981年、東大駒場祭「第2回東大生が選ぶアイドルコンテスト’81」で優勝。翌年公開の映画『ハイティーン・ブギ』でヒロイン役を務める。以降、女優・歌手として活躍。プライベートでは1999年にアメリカ人男性と結婚。2016年に離婚している。
引用：「武田久美子」インスタグラム（@kumikotakedaofficial）