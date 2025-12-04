Amazonの人気ドラマ「ザ・ボーイズ」シーズン5より、公式ポスターが解禁された。まるで終末世界の到来を予告するような、破滅的なビジュアルに仕上がっている。

米公式Instagramは「焦土作戦。最終シーズンは2026年に配信」とキャプションを添えて、2枚のポスターを公開した。

1枚目には、ブッチャーが倒壊したヴォートタワーを背に、バールを握りしめて立つ姿が写っている。周囲は荒野と化し、空中に火の粉が舞っている。

2枚目には、大爆発により炎に包まれた地球を、宇宙空間から見下ろすホームランダーの姿が。地表の大部分は焼け野原のような状態だ。

シーズン5では、ついにブッチャー vs ホームランダーの最終決戦へと向かう。今回のポスターから、想像以上に破壊的な激突が繰り広げられることになりそうだ。ちなみに物語は、スピンオフ「ジェン・ブイ」シーズン2最終話の約半年後からするという。

また製作者のエリック・クリプキは10月31日時点で、「最終シーズンの仕上げに全力で取り組んでいます」と進捗を、「最後は盛大に幕を閉じます」と予告していた。配信時期は予想より早まる可能性もあるようだ。

「ザ・ボーイズ」シーズン5は2026年にで配信予定。