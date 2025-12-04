映画『WIND BREAKER』“拳は対話”を映像化――水上恒司・木戸大聖・綱啓永・JUNONらが挑んだ撮影の軌跡
にいさとるの人気漫画を実写映画化した『WIND BREAKER／ウィンドブレイカー』（12月5日公開）より、初出し本編シーンやキャスト陣が熱く語るインタビュー、迫力のアクション舞台裏から、撮影の合間に見せる笑顔まで、キャストたちの本気と絆の強さが伝わってくる特別映像（撮影の軌跡編）が解禁となった。
【動画】映画『WIND BREAKER』特別映像（撮影の軌跡編）
ケンカしか取り柄のない主人公・桜遥が、最強を目指して風鈴高校に乗り込むところから物語は始まる。しかし、かつて不良たちの巣窟だった校風は一変し、現在は街を守る集団”防風鈴（ぼうふうりん）”として地域の治安を守る存在になっていた。戸惑いながらも仲間と出会い、絆を深めていく桜の姿が描かれる。
実写映画では、桜役の水上恒司をはじめ、木戸大聖、綱啓永、JUNONに加え、中沢元紀、上杉柊平、八木莉可子、山下幸輝、濱尾ノリタカら若手キャストが集結。青春群像劇と激しいアクションを両輪に、防風鈴の仲間たちの絆と闘いをダイナミックに映し出す。
全編2ヶ月にわたる沖縄ロケで撮影された本作では、作品名にちなみ風速25m/sを超える強風の中で繰り広げられる“ウィンドアクション”が大きな見どころとなる。巨大送風機の前でアクションに挑む水上や濱尾の姿、そしてキャスト陣の仲のよさがうかがえるメイキング映像も、解禁された特別映像に収録されている。
水上は主人公・桜を演じるにあたり、「原作に忠実にしながらも、コスプレにならないことを意識した」と語り、敵対する集団“獅子頭連”の副頭取・十亀役の濱尾とのクライマックスバトルでは、何度も練習を重ねたと言い、「濱尾くんと撮り切れたことに意味がある」と振り返っている。
そのほかのキャスト陣も、個性豊かなキャラクターを演じながら多彩なアクションに挑戦。楡井役の木戸は「本作でのアクションはまさに挑戦だった」と語り、ひたむきに練習に打ち込む姿が映像に収められている。劇中でまさかの“かつお節”が舞うバトルシーンは、完成披露試写会で杉下役のJUNONが「体中かつお節くさくなったんです」と裏話を披露して会場を盛り上げたが、完成した映像ではその苦労も無駄にならない迫力が実現している。
人気作の実写化に挑むキャスト陣は、全員が特別な覚悟をもって撮影に臨んだという。蘇枋役の綱は「実写ならではの良さを追求し、全員が真っすぐ向き合った」と振り返る。
そして、本作が映し出すのは単なるバトルではなく、“拳を通した対話”。劇中で総代・梅宮（上杉）が「拳は対話だ。拳は時に、言葉より相手を知る言語になる」と語るように、解禁された映像では、倒れ込む桜を支える梅宮の手や、優しく声をかける梅宮の姿が映し出され、「だから俺らがいるんだろ」という言葉に、仲間を思いやる防風鈴の精神が凝縮されている。木戸も「『WIND BREAKER』はやっぱり対話」と語っており、丁寧な感情表現と迫真のアクションが融合したシーンが随所に描かれる。
ラストバトル後の円陣でグータッチを交わし、一致団結していく防風鈴メンバーたち。綱は「映画を観終わった後に、友達、恋人、家族と肩を組みたいって思う映画にしたい」、水上は「役者が届けようとしたメッセージがこの『WIND BREAKER／ウィンドブレイカー』にはつまってる」と語り、キャスト陣の熱量を感じることができる。
【動画】映画『WIND BREAKER』特別映像（撮影の軌跡編）
ケンカしか取り柄のない主人公・桜遥が、最強を目指して風鈴高校に乗り込むところから物語は始まる。しかし、かつて不良たちの巣窟だった校風は一変し、現在は街を守る集団”防風鈴（ぼうふうりん）”として地域の治安を守る存在になっていた。戸惑いながらも仲間と出会い、絆を深めていく桜の姿が描かれる。
全編2ヶ月にわたる沖縄ロケで撮影された本作では、作品名にちなみ風速25m/sを超える強風の中で繰り広げられる“ウィンドアクション”が大きな見どころとなる。巨大送風機の前でアクションに挑む水上や濱尾の姿、そしてキャスト陣の仲のよさがうかがえるメイキング映像も、解禁された特別映像に収録されている。
水上は主人公・桜を演じるにあたり、「原作に忠実にしながらも、コスプレにならないことを意識した」と語り、敵対する集団“獅子頭連”の副頭取・十亀役の濱尾とのクライマックスバトルでは、何度も練習を重ねたと言い、「濱尾くんと撮り切れたことに意味がある」と振り返っている。
そのほかのキャスト陣も、個性豊かなキャラクターを演じながら多彩なアクションに挑戦。楡井役の木戸は「本作でのアクションはまさに挑戦だった」と語り、ひたむきに練習に打ち込む姿が映像に収められている。劇中でまさかの“かつお節”が舞うバトルシーンは、完成披露試写会で杉下役のJUNONが「体中かつお節くさくなったんです」と裏話を披露して会場を盛り上げたが、完成した映像ではその苦労も無駄にならない迫力が実現している。
人気作の実写化に挑むキャスト陣は、全員が特別な覚悟をもって撮影に臨んだという。蘇枋役の綱は「実写ならではの良さを追求し、全員が真っすぐ向き合った」と振り返る。
そして、本作が映し出すのは単なるバトルではなく、“拳を通した対話”。劇中で総代・梅宮（上杉）が「拳は対話だ。拳は時に、言葉より相手を知る言語になる」と語るように、解禁された映像では、倒れ込む桜を支える梅宮の手や、優しく声をかける梅宮の姿が映し出され、「だから俺らがいるんだろ」という言葉に、仲間を思いやる防風鈴の精神が凝縮されている。木戸も「『WIND BREAKER』はやっぱり対話」と語っており、丁寧な感情表現と迫真のアクションが融合したシーンが随所に描かれる。
ラストバトル後の円陣でグータッチを交わし、一致団結していく防風鈴メンバーたち。綱は「映画を観終わった後に、友達、恋人、家族と肩を組みたいって思う映画にしたい」、水上は「役者が届けようとしたメッセージがこの『WIND BREAKER／ウィンドブレイカー』にはつまってる」と語り、キャスト陣の熱量を感じることができる。