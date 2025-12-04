“日本一強いアナウンサー”堀江聖夏、もはやレアな私服ショット公開
フリーアナウンサーの堀江聖夏が3日にインスタグラムを更新。レアな私服ショットを公開すると、ファンから「めっちゃ綺麗」「スタイル抜群!!」といった反響が寄せられた。
【別カット】美脚あらわの全身ショットも
インスタグラムでチャイナドレス姿などを多数披露してきた堀江。彼女が「もはや、私服が珍しい、、、？笑」と投稿したのは自身の私服姿。写真には、ニットのトップスにミニスカートでカメラにほほ笑みかける様子が収められている。
彼女のレアな私服ショットに、ファンからは「可愛いすぎてしんどい」「めっちゃ綺麗 美脚」「スタイル抜群!!」などの声が集まっている。
■堀江聖夏（ほりえ みな）
1993年7月14日生まれ。東京都出身。セント・フォース所属。「日本一、強いアナウンサー」という肩書きをもっており、空手黒帯を取得している。インスタグラムに投稿されたチャイナドレス姿の瓦割り動画は、30万以上の「いいね！」を記録。
引用：「堀江聖夏」インスタグラム（＠mina_horie）
【別カット】美脚あらわの全身ショットも
インスタグラムでチャイナドレス姿などを多数披露してきた堀江。彼女が「もはや、私服が珍しい、、、？笑」と投稿したのは自身の私服姿。写真には、ニットのトップスにミニスカートでカメラにほほ笑みかける様子が収められている。
■堀江聖夏（ほりえ みな）
1993年7月14日生まれ。東京都出身。セント・フォース所属。「日本一、強いアナウンサー」という肩書きをもっており、空手黒帯を取得している。インスタグラムに投稿されたチャイナドレス姿の瓦割り動画は、30万以上の「いいね！」を記録。
引用：「堀江聖夏」インスタグラム（＠mina_horie）