フードデリバリー配達員のレクター氏が、自身のYouTubeチャンネルで「マックが出前館にクレーム？ビニール袋要求は“原則NG”に」と題した動画を公開。出前館が配達員に対し、一部加盟店でのビニール袋の要求を控えるよう求めるメールを送付した件について、その背景と問題点を解説した。

動画でレクター氏は、出前館から届いた「梱包や袋に関する対応についてのご案内」というメールの内容を紹介。メールには「一部加盟店でビニール袋を使用しない方針が取られている」「袋を要求するとトラブルになるケースがある」として、配達員に袋に関する依頼を控えるよう求める内容が記されていたという。レクター氏は、この「一部加盟店」はマクドナルドであると推測する。

この要請の背景について、レクター氏は「クレーム返しの可能性がある」と分析。料理受け取りの際にビニール袋が提供されないことに対し、多くの配達員がマクドナルド側に不満を伝えた結果、マクドナルド出前館にクレームを入れ、その結果として出前館が配達員全体に注意喚起のメールを送ったのではないかとの見方を示した。レクター氏は、この対応を「配達員の立場ではなく、マクドナルド側に寄り添っている」と述べ、残念に思うと語った。

また、メールに記載されていたQ&Aにも言及。「持ち運びづらいがどうすれば良いか」との問いに「配達バッグを活用して」との回答があったことに対し、現実的ではないと指摘。特に複数個の注文を紙袋だけで運ぶ際の困難さや、雨天時の置き配で紙袋が破損するリスクを挙げた。そうしたトラブルが起きた場合でも、配達員が低評価を受ける可能性があり、評価が低くなると注文が飛んできづらくなる仕組み。出前館の対応は現場の配達員に責任を転嫁するものだと批判した。

