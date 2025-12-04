「配達バッグを活用して」加盟店んへのビニール袋要求は原則NGに…出前館の“お願い”メールに配達員から不満の声
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
フードデリバリー配達員のレクター氏が、自身のYouTubeチャンネルで「マックが出前館にクレーム？ビニール袋要求は“原則NG”に」と題した動画を公開。出前館が配達員に対し、一部加盟店でのビニール袋の要求を控えるよう求めるメールを送付した件について、その背景と問題点を解説した。
動画でレクター氏は、出前館から届いた「梱包や袋に関する対応についてのご案内」というメールの内容を紹介。メールには「一部加盟店でビニール袋を使用しない方針が取られている」「袋を要求するとトラブルになるケースがある」として、配達員に袋に関する依頼を控えるよう求める内容が記されていたという。レクター氏は、この「一部加盟店」はマクドナルドであると推測する。
この要請の背景について、レクター氏は「クレーム返しの可能性がある」と分析。料理受け取りの際にビニール袋が提供されないことに対し、多くの配達員がマクドナルド側に不満を伝えた結果、マクドナルドが出前館にクレームを入れ、その結果として出前館が配達員全体に注意喚起のメールを送ったのではないかとの見方を示した。レクター氏は、この対応を「配達員の立場ではなく、マクドナルド側に寄り添っている」と述べ、残念に思うと語った。
また、メールに記載されていたQ&Aにも言及。「持ち運びづらいがどうすれば良いか」との問いに「配達バッグを活用して」との回答があったことに対し、現実的ではないと指摘。特に複数個の注文を紙袋だけで運ぶ際の困難さや、雨天時の置き配で紙袋が破損するリスクを挙げた。そうしたトラブルが起きた場合でも、配達員が低評価を受ける可能性があり、評価が低くなると注文が飛んできづらくなる仕組み。出前館の対応は現場の配達員に責任を転嫁するものだと批判した。
動画でレクター氏は、出前館から届いた「梱包や袋に関する対応についてのご案内」というメールの内容を紹介。メールには「一部加盟店でビニール袋を使用しない方針が取られている」「袋を要求するとトラブルになるケースがある」として、配達員に袋に関する依頼を控えるよう求める内容が記されていたという。レクター氏は、この「一部加盟店」はマクドナルドであると推測する。
この要請の背景について、レクター氏は「クレーム返しの可能性がある」と分析。料理受け取りの際にビニール袋が提供されないことに対し、多くの配達員がマクドナルド側に不満を伝えた結果、マクドナルドが出前館にクレームを入れ、その結果として出前館が配達員全体に注意喚起のメールを送ったのではないかとの見方を示した。レクター氏は、この対応を「配達員の立場ではなく、マクドナルド側に寄り添っている」と述べ、残念に思うと語った。
また、メールに記載されていたQ&Aにも言及。「持ち運びづらいがどうすれば良いか」との問いに「配達バッグを活用して」との回答があったことに対し、現実的ではないと指摘。特に複数個の注文を紙袋だけで運ぶ際の困難さや、雨天時の置き配で紙袋が破損するリスクを挙げた。そうしたトラブルが起きた場合でも、配達員が低評価を受ける可能性があり、評価が低くなると注文が飛んできづらくなる仕組み。出前館の対応は現場の配達員に責任を転嫁するものだと批判した。
関連記事
Uber Eatsの発表に大混乱！？″調整金″を廃止した「知られざる背景」と仕組みの罠を現役配達員が解説
Uber Eats、神奈川・名古屋などで「バグ単価」が継続発生か。1件1500円超の案件も
現役配達員がUber Eatsの“構造的欠陥”を指摘 大規模障害でも「アナウンスが全くない」背景と新代表に問われる手腕
チャンネル情報
Uber Eats、出前館などフードデリバリー配達員を行う傍ら、YouTubeで配達員の情報発信をしています。ブログ「ウバ活日和」運営 → https://ue-bicycle.info/