令和のあざと女王・森香澄が、さまざまな企画に体を張って挑戦していく番組『森香澄の全部嘘テレビ』。

12月3日（水）に放送された同番組では、森が「この人なら付き合ってもいい」と思う芸人を明かした。

同番組はタイトル通り“全部嘘”のはずが、見ているうちに「森香澄なら本当かも…」と思ってしまう、虚実入り混じった展開がやみつきになるバラエティだ。

今回は、森から共感を得て鍋の具材をゲットする「共感鍋忘年会」を実施。喜怒哀楽のエピソードの中からテーマを決め、共感を狙うトークを繰り広げた。

春とヒコーキ・ぐんぴぃが選んだテーマは「怒」。この日のゲスト・風吹ケイへの怒りをぶちまけた。

【映像】森香澄が「この人なら付き合ってもいい」と思う芸人は？予想外の発言に「唯一かもしれない」

YouTubeなどで共演していたという2人。ぐんぴぃは「風吹ケイさんが僕を誘惑して、それに感化されるというか…」と、企画上で2人はいい雰囲気になっていたと話す。

しかし、そんな2人の仲に異変が。「最近そこに青木マッチョっていう芸人が出てたんですよ」と切り出したぐんぴぃ。

ぐんぴぃと同様に風吹が青木マッチョを誘惑したところ、「風吹さんが本当に（青木マッチョを）好きだったらしくて。誘惑に熱が入っちゃって、企画的にもちょっと変な感じで終わった」と語った。

さらに「予定調和な感じが全くないから。みんなが面白がって、青木マッチョと風吹ケイだみたいになった。本当の色恋を見守ろうって…」 と続け、「俺寂しすぎるだろ。僕には見せなかった、本当に好きな人に見せる顔だった」 と嘆く。そして「とってもつらい。同情してくれますか」と森に共感を求めた。

一方、風吹は「ぐんぴぃさんとの企画は風吹ケイとして行って、青木マッチョさんとは本名のみずきとして行っている」と本音を吐露し、ぐんぴぃは頭を抱えていた。

そんななか、3時のヒロイン・福田麻貴は森に「ほんまに結構タイプやなっていう芸人さんはいたりする？」と質問をぶつける。

これに森は「芸人さんで…」と悩みつつも、みなみかわの名前を挙げた。「デート企画をやったんですけど、私のことを『一生あざとくない』って言ってました。唯一かもしれない」と理由を話し、「『あざとくない』って言うんだ、この人って思いました」と予想外のみなみかわの発言にときめいたと振り返った。