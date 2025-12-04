『ばけばけ』「テンゴク…」“ヘブン”トミー・バストウ絶賛の見舞いの品に反響「リヨさんグッジョブ！」「初めて見た！」
高石あかりが主演する連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第10週「トオリ、スガリ。」（第49回）が4日に放送され、リヨ（北香那）が持参した見舞いの品をヘブン（トミー・バストウ）が絶賛すると、ネット上には「リヨさんグッジョブ！」「最高のお見舞いの品」「初めて見た！」などの反響が寄せられた。
【写真】怪談の名所を訪ねたトキ（高石あかり）と小谷（下川恭平）
トキ（高石）をランデブーに誘った小谷（下川恭平）は、トキのことをもっと知るため、サワ（円井わん）の元を訪れる。そこにフミ（池脇千鶴）も現れ、気づけば松野家総出のトキの新たな婿候補面談会に。司之介（岡部たかし）や勘右衛門（小日向文世）らの質問にも耐え、小谷は松野家公認の婿候補として応援されることになる。
一方、病床のヘブンのもとに知事の娘・リヨが見舞いにやってくる。体調も回復しつつあったヘブンが笑顔で迎え言葉を交わしていると、リヨが「あ、そうだ！ 忘れてた…」とつぶやき、トキに「私の風呂敷包みと、あとお湯を持ってきてくださらない？」と語りかける。
リヨが持参した見舞いの品は陶器の湯たんぽ。リヨはトキにお湯を入れさせて、ヘブンの布団に湯たんぽを入れる。足元が温まったヘブンは初体験の湯たんぽに感動。「アタタカイ！ スバラシ！」と声を上げて、リヨに感謝を伝えると「テンゴク…」とつぶやくのだった。
リヨがヘブンに湯たんぽをプレゼントすると、ネット上には「リヨさんグッジョブ！」「わかる、湯たんぽってテンゴク」「最高のお見舞いの品だ！」といった声や「この時代の湯たんぽは陶器？？なの？？？お高そう」「昔の湯たんぽは陶器でできていたのね、初めて見た！」などの投稿も集まっていた。
※高石あかりの「高」は正確には「はしごだか」
