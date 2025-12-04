『五十年目の俺たちの旅』映画公開前にシリーズ全49話を一気に予習＆復習！ 第1弾が解禁
中村雅俊が主演と映画初監督を務める『五十年目の俺たちの旅』（2026年1月9日公開）より、作品のことが約10分で予習＆復習できるまとめ動画「＜オメダの家族＞編」が解禁された。
【動画】10分でわかる！ オメダにスポットを当てた「オメダの家族」編
本作は、中村雅俊演じるカースケ（津村浩介）、秋野太作演じるグズ六（熊沢伸六）、田中健演じるオメダ（中谷隆夫）の青春群像劇を描いたドラマ『俺たちの旅』（日本テレビ系）が今年で放送開始50年を迎えるにあたり、彼らの「今」を描く最新作だ。
1975年10月にスタートした連続ドラマ『俺たちの旅』。カースケ、オメダ、グズ六が繰り広げる熱い青春群像劇は、当時の若者たちを熱狂させ、放送後も『十年目の再会』『二十年目の選択』『三十年目の運命』と彼らの人生の節目ごとにスペシャルドラマが作られてきた。そして、放送開始50周年を迎えた今、20年ぶりの続編『五十年目の俺たちの旅』が初の映画版として製作され、カースケたち3人の物語が初めて銀幕に登場する。
本作では、カースケ役を演じ主題歌「俺たちの旅」や挿入歌も務める中村を始め、グズ六役の秋野やオメダ役の田中、さらにオメダの妹・真弓役・岡田奈々と50年前のオリジナルキャストが結集。この作品は彼らの『五十年目』の物語であると同時に、彼らが歩んできた『五十年間』の物語。今も続いている彼らの青春の旅をともにする、かけがえのない【人生の一本】となる特別な作品が完成した。
そして、この度ドラマのスペシャル版を含む、全49話を4編のまとめ動画で一気に予習＆復習できる動画が解禁。第1弾は「＜オメダの家族＞編」だ。
第1弾では、田中演じるオメダと共に暮らす母・美保、妹・真弓の生活が映し出される。オメダは、主人公カースケ（中村）とは大学のバスケットボール部の同級生。「自分はダメだ」と思い込みがちなため、あだ名は「ダメオ」をひっくり返したオメダ。母親から十分な愛情を注がれて育ってきたオメダは、中々自立できない自分に嫌気がさし、家出する決心をする。そんな姿に友人であるカースケは驚くが、いつもすぐ帰ってくることを知っている美保と、真弓は呑気に送り出す。案の定、その日うちにパジャマを取りに帰ったオメダは、綺麗にアイロンがけされているパジャマを見て、母親の愛を実感するのだった。
しかし、穏やかに見えた日常は、美保が隠し続けている父親の存在によって揺るがされていく。子どもたちから「父親に会いたい」と言われた美保は、私が一番会いたいと号泣し、オメダと真弓は、今まで見せてこなかった母親のそんな姿に驚く。本当に大切なものに気付いた兄妹だったが、真弓は秘めた思いを胸に父親に会いに行ってしまう。真弓の気持ちを知った美保は、寂しい思いをさせてごめんと謝り、和解するのだが、その後、病気がちの美保は亡くなってしまう。このことがオメダと真弓の人生に影を落としていく…。そして五十年の時が経ち、人生の晩年を迎えたオメダの胸に去来するものとはーー。
フラフラしているように見えて、人情に厚い“憎めない三枚目”キャラのオメダが晩年に差し掛かり、周りを振り回してでも決意したあることとは…。
映画『五十年目の俺たちの旅』は、2026年1月9日より全国公開。
