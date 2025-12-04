映画『ただいまって言える場所』ビジュアル＆予告解禁 主演・鈴木愛理が歌唱＆作詞担当した主題歌も
鈴木愛理が映画単独初主演を務める『ただいまって言える場所』（2026年1月23日公開）より、メインビジュアル、予告編、新場面写真12点が解禁。併せて、主題歌が、鈴木が歌唱＆作詞を担当した「ただいまの魔法」であること、山中崇、尾美としのり、酒井敏也の出演が発表された。
本作は、親元を離れられない“子供部屋おばさん”の教師と、不登校の少女がSNSでつながり、それぞれの自分の居場所を探す物語。現代に生きづらさを抱える人々をユーモアと涙で紡ぎ、それぞれの「ただいま」と言える場所を描く胸に響く感動作だ。
大人なのに学校へ行きたくない。大人なのに反抗期中。親から自立できない“子供部屋おばさん”の中学教師・えりこ。一方、勉強もできて、友達もいて、荒れてもいない--そんな“大人の仮面”をかぶった“原因不明の不登校少女”・千花。2人は同じ学校の教師と生徒だが、実はどちらも部屋から出られないという共通点を抱えていた。
ある日、えりこが趣味のBL漫画をネットに出品すると、“チー”という少女と意気投合する。それが千花だった。互いに正体を知らぬままSNSで感想を送り合い、やがて本音を語り合える親友になっていく。
一緒に部屋から出ようと、親や学校に向き合い始める2人。しかし、千花の“不登校の真相”と、えりこの“過去の傷”が明らかになるにつれ、2人を取り巻く世界は予期せぬ方向へと動き始める。
親から自立できず、心に葛藤を抱えながら生徒に向き合う中学教師・えりこ役を演じるのは、本作で映画単独初主演を果たす鈴木愛理。アイドルとしてデビュー後、音楽活動をはじめ女優、モデル、タレントとして幅広く活躍してきた。近年はドラマや舞台で着実に演技力を磨き、本作で満を持して主演に臨む。
不登校の少女・千花を演じるのは川口真奈。『金子差入店』で難役を見事に演じ注目を集めた彼女が、大人と子どものはざまで揺れる等身大の思春期を体現する。さらに、えりこと千花の母親役として大塚寧々と伊藤歩という実力派女優が脇を固める。
監督は『35年目のラブレター』などヒューマンドラマに定評のある塚本連平。音楽は『ルックバック』のharuka nakamuraが手がける。
今回、千花の父親・裕人役を山中崇、主人公・えりこが勤務する中学校の教頭役を尾美としのり、中学校の校長役を酒井敏也が演じることが明らかに。実力派俳優陣が、若き2人を温かく支える。
メインビジュアルには、微笑みを浮かべる主人公・えりこ（鈴木愛理）と、彼女を笑顔で迎えるえりこの母・百合子（大津寧々）を配置。横には、不登校の少女・千花（川口真菜）を、千花の花・円香（伊藤歩）と父・裕人（山中崇）が優しく包み込む様子も。その奥には、えりこの職場である中学校の教頭（尾美としのり）、校長（酒井敏也）の姿も収めている。
さらに下部には、布団にくるまり、スマホに夢中になる“子供部屋おばさん”であるえりこの“もうひとつの姿”が。それぞれの想いを胸に“前を向く”2組の母娘の姿を通して、家族の絆の大切さや、誰かに支えられる“温かさ”を、優しい眼差しで描いたビジュアルに仕上がっている。
予告編は、えりこが、朝母親から「学校遅刻するわよ」と急かされ慌てて支度し、職場に到着すると「着いちゃった…」とため息をつく姿から始まる。そしてえりこと千花、ふたりが抱える傷と真実が交錯し、彼女たちを取り巻く世界が静かに歪み始める様子が描かれていく。そんな生きづらさと孤独の中で見つけたのは、見返りを求めず、ただそばにいてくれる“誰か”のぬくもりだった…。
なお本作の主題歌は、主演の鈴木が自ら歌唱と作詞を務め、清塚信也が作曲・編曲を手掛けた「ただいまの魔法」。同曲は予告編の後半でも流れており、母と娘のドラマを優しく包み込んでいる。
鈴木は、主題歌について「今日を大切に生きてるひとりひとりに、おかえり、頑張ったね、って言ってあげられるような曲を作りました」とコメント。作品については「どんな形であれ『ただいま』と言える場所があることは、いつだって人の心を支えているのだと感じる作品でした。考えさせられる部分も多いですが、クスッと笑えたり、温かい気持ちに触れて涙が出たり、そんな一面も持つ作品です。私は初めて台本を読んだ時、お母さんへの感謝が止まらず、号泣してしまいました」と熱く語った。
川口は「私が演じた千花は真面目で頑張り屋なのに、周りを気にしすぎてしまい、日々の生活を心から楽しめていないように感じます」と評し、「勇気を出してまっすぐ向き合うこと、それが千花にとって必要なことだったんじゃないかなと思いました。エリーナとのやりとりを通して自分の本当の気持ちに気づき、色々な葛藤を乗り越える千花の成長を感じて貰えたら嬉しいです」とメッセージ。
大塚は「私が演じさせていただいた朝井百合子という女性は子供を見守りながらも心配な気持ちをあまり表面に出さず、時に毒舌だったり冗談を言ったりしながら明るく振る舞うしっかりした母です」と説明し、「急がず、慌てず見守りながら、時には子供の背中をそっと押す。子供だけでなく、この映画の登場人物がそれぞれ悩みながら、恐れを感じながらも勇気を持って扉を開けて行く姿が、とても愛しいです」とほほえむ。
伊藤は「とても不器用な母親を演じさせていただきました。それでも娘には毎日を笑顔でいて欲しくて、躓（つまず）き傷つかないように、目の前に落ちている石ころをすべて排除して、大切にし過ぎてしまう。1番近い存在だからこそ、愛し方、愛の受け取り方を見失ってしまった母と娘。2組の母娘がどのように再生してゆくのか、是非劇場で見届けていただけたら嬉しいです」と語っている。
塚本連平監督は「自分らしい自分は勿論大切です。でも、変わりたい自分があるのなら、勇気を出して扉を開かなければなりません。この映画が、観た方のちょっとした勇気、少しづつでも前に進む力になれたら幸いです。鈴木愛理さんのコロコロと変化する表情と、楽しく熱い素敵な演技。川口真奈さんの力強い演技。2人を取り巻くみんなの人間力溢れる演技。是非劇場でお楽しみください」とメッセージを寄せた。
映画『ただいまって言える場所』は、2026年1月23日より全国公開。
キャスト＆監督のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■鈴木愛理（朝井えりこ役）
――主題歌「ただいまの魔法」について
映画主題歌を作詞・歌唱させていただくことになりました。作曲は清塚信也さんです。ただいまと言える場所と聞いて思い浮かぶ場所や人物は人それぞれだと思います。親、兄弟、恋人、友達、恩師、、、誰かにもらったいつかの言葉を大切に前に進んできた方もいると思います。まだその場所を見つけられてない人もいるかもしれません。今日を大切に生きてるひとりひとりに、おかえり、頑張ったね、って言ってあげられるような曲を作りました。少しずつ、自分らしく、笑っていられますように。
――作品について
今作で私が演じるのは、過去に負った心の傷から引きこもった経験を持ちながらも、現在は学校の先生として奮闘している女性です。自分が受け持つクラスでも、さまざまな要因から子どもたちが傷つく出来事が起こり、その対応に加え、保護者からの強い要求にも教師として苦心することになります。
平成と令和における不登校の理由の違い、それに付随する家庭環境の違い等が色濃く表れているなと思う中で、どんな形であれ「ただいま」と言える場所があることは、いつだって人の心を支えているのだと感じる作品でした。
テーマ的には考えさせられる部分も多いですが、クスッと笑えたり、温かい気持ちに触れて涙が出たり、そんな一面も持つ作品です。私は初めて台本を読んだ時、お母さんへの感謝が止まらず、号泣してしまいました。
塚本監督が作り出してくださる温かい空気の中で生み出された、丁寧で繊細な物語。受け取ってくださった皆様が、大切な誰かに「ありがとう」と「ただいま」を伝えたくなるような時間になると嬉しいです。ぜひ劇場でご覧ください。
■川口真奈（月岡千花役）
――演じた千花について
私が演じた千花は真面目で頑張り屋なのに、周りを気にしすぎてしまい、日々の生活を心から楽しめていないように感じます。私自身友達は多い方で話すのは好きなのですが、顔色を伺ったり、盛り上げなきゃって無理したりする時もあるので、千花の心に共感出来ました！
また、千花は辛いときほど大切な人に当たって傷つけてしまいますが、私も中学3年生の時、進路のことで母とぶつかり、なかなか謝れず何度もすれ違ってしまって、お互い辛い思いをした経験があります。
勇気を出してまっすぐ向き合うこと、それが千花にとって必要なことだったんじゃないかなと思いました。エリーナとのやりとりを通して自分の本当の気持ちに気づき、色々な葛藤を乗り越える千花の成長を感じて貰えたら嬉しいです。
――千花のお母さん・円香役の伊藤歩の印象
伊藤歩さんはとても穏やかで優しい方でした。激しく衝突するシーンで「私のことは気にせず思いっきりやっていいからね」との言葉をかけていただいたおかげで、全力でお芝居が出来ました。
――主演の鈴木の印象
鈴木愛理さんとは共演シーンが少なかった分、同じ現場の日は沢山話しかけていただき色々なお話しが出来ました。笑顔がとても素敵で、愛理さんの周りの空気はいつも温かかったです！
■大塚寧々（朝井百合子役）
子供が悩んでいる時、辛そうな時、壁にぶち当たっている時親は代わってあげたくても、代わる事も出来ず見守るしかない。子供が大人と呼ばれる年齢になっても、きっと幾つになっても親は子の心配をするのだろう。
私が演じさせていただいた朝井百合子という女性は子供を見守りながらも心配な気持ちをあまり表面に出さず、時に毒舌だったり冗談を言ったりしながら明るく振る舞うしっかりした母です。彼女の強さは、とても尊敬出来、私自身学ぶ事も多かったです。
急がず、慌てず見守りながら、時には子供の背中をそっと押す。子供だけでなく、この映画の登場人物がそれぞれ悩みながら、恐れを感じながらも勇気を持って扉を開けて行く姿が、とても愛しいです。
■伊藤歩（月岡円香役）
責任感が強く仕事熱心なあまり、家庭と仕事の両立が上手くできず、娘や夫に負担をかけている事にも気付けない、とても不器用な母親を演じさせていただきました。それでも娘には毎日を笑顔でいて欲しくて、躓き傷つかないように、目の前に落ちている石ころをすべて排除して、大切にし過ぎてしまう。
1番近い存在だからこそ、愛し方、愛の受け取り方を見失ってしまった母と娘。2組の母娘がどのように再生してゆくのか、是非劇場で見届けていただけたら嬉しいです。
■塚本連平（監督）
“子供部屋おばさん”の中学教師。その教え子は“不登校”。2人は知らない内にSNSでつながり、教師と生徒の関係では分からなかったお互いの“心”にふれ合います。この物語は“扉を開く”物語です。自分らしい自分は勿論大切です。でも、変わりたい自分があるのなら、勇気を出して扉を開かなければなりません。
この映画が、観た方のちょっとした勇気、少しづつでも前に進む力になれたら幸いです。鈴木愛理さんのコロコロと変化する表情と、楽しく熱い素敵な演技。川口真奈さんの力強い演技。2人を取り巻くみんなの人間力溢れる演技。是非劇場でお楽しみください。
