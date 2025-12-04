男性同士の恋リア『ボーイフレンド』シーズン2が来年1.13〜配信決定！ 舞台は冬の北海道へ
Netflixリアリティシリーズ『ボーイフレンド』シーズン2が、2026年1月13日より世界独占配信されることが決定。あわせて、ボーイズの後ろ姿を捉えたファーストルックも解禁された。
【写真】Netflix『ボーイフレンド』9名そろって「anan」表紙登場
本作は、日本初となる男性同士の恋愛リアリティショー。シーズン1では、海の近くに佇むビーチハウス“Green Room”に男性が恋愛対象の9名のBoysが集まり、コーヒートラックを運営しながら共同生活をしていくなかで恋愛、そしてかけがえのない友情が芽生え、多くの視聴者の心を捉えた。
シーズン1の大きな反響を受け、シーズン2の制作が発表されていた本作。このたび、シーズン2の配信日とファーストルックが解禁となった。
シーズン2の“Green Room”は冬の北海道に場所を移し、美しい雪景色を舞台に10人のBoysが約2ヵ月間共同生活を送る。シーズン1に引き続き、ペパーミントのコーヒートラックをみんなで運営していくなかで、今回はどんなストーリーが紡がれるのか。シーズン2に参加するBoysの詳細は明かされていない中、肩を組むBoysの後ろ姿を捉えたカットが解禁となった。
配信日は2026年1月13日に決定し、毎週火曜日に全15話が4週にわたって配信される。彼らが紡ぐ関係性は、どんな“ボーイフレンド”へと育っていくのだろうか。生涯忘れられない冬がいま幕を開ける。最高純度の青春恋愛物語が、見る人すべての心をじんわりと温める。今後の続報にも期待したい。
Netflixリアリティシリーズ『ボーイフレンド』シーズン2（全15話）は、Netflixにて2026年1月13日より世界独占配信。
