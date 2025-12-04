櫻井翔、フジ新トーク番組でMC 新感覚“一覧×トークバラエティー”『櫻井翔の一覧ファクトリー』12月30日放送
櫻井翔がMCを務めるトーク番組『櫻井翔の一覧ファクトリー 〜“アレ”全部並べてみた！〜』が、12月30日12時50分よりフジテレビ系にて放送される。
【写真】櫻井翔＆相葉雅紀がサンタ帽姿に！
本番組は、「これまで誰も作ってこなかった“一覧”」を見ながら豪華出演者たちがトークに花を咲かせる新感覚【一覧×トークバラエティー】。
櫻井翔“工場長”の「一覧ファクトリー」では、「これまで誰もまとめてこなかった“一覧”」を日々製作している。今回の放送でも、「こんなの欲しかった！」な“一覧”の数々が登場。この番組でしか見られない垂ぜんモノの“一覧”との出会いによって、知られざるマル秘エピソードから、誰も注目してこなかった法則、明日試したいお得情報まで手に入り、知的好奇心を刺激するコト間違いなし。
さらに、「世代間トーク」から「芸能人の知られざるプライベート」まで、“一覧”によって広がる豪華出演者たちの、多種多様なトーク展開が楽しめる。また公式エックスでは、番組に出てくる“一覧”を放送中に視聴者にプレゼントする予定だ。
本番組のMCを務めるのは、櫻井翔。櫻井はデビューから四半世紀、これまでアイドルの枠を超えたマルチな才能を発揮し、さまざまなジャンルの番組で活躍してきた。年齢とキャリアを重ねた今、新たなトーク番組のMCとして新境地を切り開く。
「“一覧”でトークする」という未知の領域、世の中の森羅万象が“一覧”となり得るテーマの幅広さ…。こうした本番組において、確かなMC力とあくなき好奇心や探究心を持った櫻井が主宰となり、トークを切り盛りする。ゲストも“トークの手練れ”たちがそろう。彼らと櫻井、そして“一覧”とのまだ見ぬ化学反応から生まれるトークに期待したい。
また、本番組を企画し演出を担当するのは、フジテレビ入社3年目の浅野崇太郎ディレクター。経験豊富な櫻井×若き制作者のシナジーで、フジテレビに新たなトーク番組が誕生する。
『櫻井翔の一覧ファクトリー 〜“アレ”全部並べてみた！〜』は、フジテレビ系にて12月30日12時50分より放送。
