シリーズ最終章「ストレンジャーシングス 未知の世界 5」の初回4話が、2025年11月27日の配信開始から5日間で5,960万回の視聴回数を記録したことがわかった。シリーズの英語作品として史上最高の初週視聴数となる。

この数字は、これまで最大だった「ウェンズデー」シーズン1の初週記録（4日間で約5,600万回）を上回り、非英語作品も含むシリーズ全体では「イカゲーム」シーズン2・3に次ぐ歴代3位の記録となる。もっとも、「ストレンジャーシングス 5」は従来より1日早く配信されたため、この視聴数に影響した可能性も指摘されている。

さらに、11月24日～30日のNetflixグローバルTOP10（英語シリーズ）では、5シーズンすべてが同時にトップ10入りを達成。シーズン5は1位、シーズン1は3位（890万ビュー）、シーズン4は5位（610万ビュー）、シーズン2は6位（560万ビュー）、シーズン3は8位（460万ビュー）にランクインした。配信前にも過去4シーズンすべてが再びトップ10入りする快挙をいたが、今回早くも記録を更新した形だ。

クリエイターのマット＆ロス・ダファー兄弟は、「ファンの方々の今シーズンへの反応に、完全に圧倒されています」と声明を発表。「僕たちにとっても、この物語に命を吹き込むために血と汗と涙を注いだ何千人ものキャストとスタッフにとっても、この上なく大きな意味を持つ」としたうえで、長きにわたり応援し続けてくれたファンへの感謝を述べた。

「特に感謝を伝えたいのは、長い待機期間中も、口コミやSNS、ファンアート、再視聴、そして僕たちやキャストが世界中で共有してきた数多くの思い出を通して、“絶えず炎を燃やしてくれた”ファンの皆さんです。その情熱は私たちを鼓舞しただけでなく、『ストレンジャー・シングス』の世界に新たな世代のファンを呼び込む力にもなりました。」

なおシーズン5は、Netflixの歴代人気作品TOP10（英語シリーズ）へのランクインも確実視されている。現時点では、シーズン4が配信開始から91日間で1億4,070万ビューを記録し、歴代3位に座している。シーズン5で新たな記録を達成できるか注目だ。

「ストレンジャーシングス 未知の世界 5」VOL 1（第1～4話）は配信中。VOL 2（第5～7話）は12月26日（金）10時、フィナーレ（第8話）は2026年1月1日（木）10時より配信予定。

Source: