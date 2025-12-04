主演・板垣李光人『口に関するアンケート』、追加キャストに綱啓永・吉川愛・MOMONA（ME:I）ら発表 メイキング映像も解禁
板垣李光人が主演する清水崇監督作『口に関するアンケート』より、追加キャストとして綱啓永、吉川愛、MOMONA（ME:I）、森愁斗（BUDDiiS）、西山智樹（TAGRIGHT）の出演が発表。あわせて超特報が解禁された。
【動画】『口に関するアンケート』特報映像
原作は、背筋による小説『口に関するアンケート』（ポプラ社）。一度見たら忘れられない手のひらサイズの装丁と、たった60ページという短い物語の中でしっかりと恐怖を味わえる“新感覚な読書体験”として、SNSを中心に話題が拡散し、累計32万部を突破した。
心霊スポットとして知られる墓地に肝だめしに向かった大学生たち。しかし翌日、1人の女子大生がこつぜんと姿を消した。残されたのは墓地を訪れた5人の大学生たちが語る“不可解な証言”だけ。あの夜、いったい何が起きていたのか？ 証言から導かれるその“真相”を知った者には、何が起きるのか…。
今回、実写映画単独初主演となる板垣李光人に続いて新たなキャストが解禁された。
板垣演じる翔太たちと肝だめしに参加した、少し毒舌な大学生・竜也には、綱啓永。2025年『女神降臨 Before／After』『#真相をお話しします』、そして今冬『WIND BREAKER／ウィンドブレイカー』、来年には『教場 Requiem』も控えるなど、注目作への出演が続く。
今回のオファーに綱は、「実は僕ホラー観たりするのが苦手なんです（笑）」としつつ、「映画ならではのオリジナル要素も加わっていて、衝撃が衝撃を呼ぶ展開になっています。今までになかったような画が続いていく映画で、僕自身早く観たいというわくわくが止まりません」とコメント。
翔太たちと肝だめしに参加した陽気な女子大生・杏には、吉川愛。2024年すべてのクールの連続ドラマで主要な役を演じ、2025年には『ジュラシック・ワールド／復活の大地』で声優も務め、活躍の場を広げる。
天真爛漫な杏を演じた吉川は、「最後になるほど、どんどん最初のシーンが特に大事になってくるのが面白いところだと思います。最低でも2回は必ず観たい作品。1回でこういうことだと全てを理解できる方はいないかも…？」と、興味を駆り立てる言葉を綴る。
ともに肝だめしに参加した、霊感のようなものを持つ女子大生・美玲には、デビュー1年目にして紅白歌合戦出場を果たし、若い世代に圧倒的な人気を誇る11人組ガールズグループ「ME:I」のリーダー・MOMONA。本作が映画初出演となる。
オファーに対してMOMONAは、「演技経験が浅いこともあり驚きましたが、原作を読んだ際に物語へ引き込まれる構成や背筋が凍るような恐怖感に魅了され、『この作品に携われるなんて！』と胸が高鳴りました」と喜び明かし、「物語に深く関わる重要な役なので、多くの方が共感し、目を離せなくなると思います」と自信をにじませた。
面白半分のノリで墓地を訪れた大学生・堀田を演じるのは、ダンス＆ボーカルグループ「BUDDiiS」に所属し、SNS総フォロワー数250万人超えを誇る、現在人気急上昇中の森愁斗。
乱暴な性格の役柄に挑んだ森は、「僕が演じた堀田は嫌味ったらしくて、自分と似ていない部分も多く、清水監督と沢山コミュニケーションを取りながら、そして背筋さんの世界観を大切にしながら、理想の形に近づけることが出来たかなと思います」と振り返るが、最後に「口は災いの元、これ以上お話しするのは、もしかしたら良くないかもしれませんね。皆様映画館でお待ちしております。くれぐれもお気をつけて…」と意味深な一言を残した。
堀田に強制的に墓地へ連れてこられてしまう気の弱い大学生・川瀬には、3265万回超えのNetflix特大ヒットシリーズ『timelesz project‐AUDITION‐』への参加で注目を集め、新グループ「TAGRIGHT（タグライト）」の活動をスタートさせたばかりの注目株・西山智樹。映画初出演となる。
初めての演技に挑戦した西山は、「証言ミステリーという独特な構造の中で、普段の僕とは違う一面を川瀬健として見せられたのではないかと感じています。川瀬自体も背筋さん原作に登場するキャラクター像とは少し異なるのですが、全体の展開も映画ならではのオリジナル要素があり、誰も予想できない衝撃的な結末が待っています」と手応えと自信を語った。
あわせてビジュアルも解禁された。不可解な証言者たちを演じる俳優陣の「顔」と、墓地での出来事を暗示する不穏な言葉が添えられている。
また、超特報は怒涛の「口」が連続する悪夢のような映像。原作の巻末にあるアンケート同様、「この映画の最後には、アンケートがございます。皆さま、ぜひご協力ください」のアナウンスから始まり、原作を読んでいる人もそうでない人も興味をかき立てられる、インパクト抜群の内容になっている。
映画『口に関するアンケート』は、2026年全国公開。
※キャストのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■綱啓永（竜也役）
伊藤竜也役を務めさせていただきました綱啓永です。まず、実は僕ホラー観たりするのが苦手なんです（笑）。背筋さんの原作を読ませていただく時も、鳥肌が止まらない内容で、夜は読めないくらいでした。でも撮影に入ると、現場は和気藹々としていて、とても救われました。ほとんどが夜の撮影だったので、虫の方が怖いと思う現場でした（笑）。
原作を初めて読む時は、こんな薄い本にどんなストーリーが眠っているんだろうと思いながらも、読み進めるうちに良い意味で裏切られる展開に衝撃の結末。また、映画ならではのオリジナル要素も加わっていて、衝撃が衝撃を呼ぶ展開になっています。今までになかったような画が続いていく映画で、僕自身早く観たいというわくわくが止まりません。
口は災いの元でもありますが、公開されたら、アンケートとともに、この映画の感想をたくさん呟いてくださると幸いです。皆様、気をつけて劇場にお越しください。
■吉川愛（杏役）
作品のタイトルを聞いた時どういうことだろう？と思いました。ただホラー作品に出演させていただくことが初めてだったのでとてもワクワクしていましたし、ホラー作品は私自身大好きなので早く演じたい！と思いました。
杏ちゃんの天真爛漫さが撮影をしていてとっても楽しかったです。主演の板垣さんとは3回目の共演だったので、良い意味で遠慮しすぎず思いっきりお芝居をする事ができました。綱さん、MOMONAさんとは初めてご一緒させていただいたのですが、とても楽しくお話しをさせていただきながら撮影をすることができましたし、待機中も終始和気藹々としていました。
最後になるほど、どんどん最初のシーンが特に大事になってくるのが面白いところだと思います。最低でも2回は必ず観たい作品。1回でこういうことだと全てを理解できる方はいないかも…？ とにかくとても面白いので、ぜひ劇場で体感していただきたいです。
■MOMONA（美玲役）
お話をいただいた時は、演技経験が浅いこともあり驚きましたが、原作を読んだ際に物語へ引き込まれる構成や背筋が凍るような恐怖感に魅了され、「この作品に携われるなんて！」と胸が高鳴りました。
美玲役は初演技にはとても難しく、大きなプレッシャーもありましたが、彼女の内面を丁寧に理解し、自分の中の感情を育てながら向き合いました。物語に深く関わる重要な役なので、多くの方が共感し、目を離せなくなると思います。
また、共演者の皆様から学ぶことが本当に多く、板垣李光人さんの座長としての落ち着きと優しい助言に救われ、プロとしてとても尊敬しています。吉川愛さんは圧倒的な憑依するような演技と無邪気な一面にいつも刺激を受けました。綱啓永さんは演技面ももちろん、私にも対等に接してくださり、とても心強い存在でした。皆大好きなお姉さんお兄さんたちです!!
■森愁斗（堀田役）
堀田役を演じました、森愁斗です。自分自身いつかホラー映画に挑戦したいという気持ちがあったので、今回素敵な機会を頂き、すごく楽しみな気持ちでいっぱいでした…。この映画を撮るまでは…。
僕が演じた堀田は嫌味ったらしくて、自分と似ていない部分も多く、清水監督と沢山コミュニケーションを取りながら、そして背筋さんの世界観を大切にしながら、理想の形に近づけることができたかなと思います。
本作は証言ミステリーということで、自分が今まで見てきたホラー映画とひと味もふた味も違い、ゾクゾクしました…。口は災いの元、これ以上お話しするのは、もしかしたら良くないかもしれませんね。皆様映画館でお待ちしております。くれぐれもお気をつけて…。
■西山智樹（川瀬役）
川瀬健役を務めさせていただきました、西山智樹です。ホラーが大の苦手なうえ、今回が初の演技挑戦だったので、不安が大きかったのですが、清水監督・スタッフ・共演者の皆さんが本当に温かく、ホラー映画を撮影しているとは思えないほどの和やかな雰囲気で、緊張の中でも安心して撮影に臨むことができました。
証言ミステリーという独特な構造の中で、普段の僕とは違う一面を川瀬健として見せられたのではないかと感じています。川瀬自体も背筋さん原作に登場するキャラクター像とは少し異なるのですが、全体の展開も映画ならではのオリジナル要素があり、誰も予想できない衝撃的な結末が待っています。"口は災いの元"…ぜひ劇場でその真相を確かめてみてください。
【動画】『口に関するアンケート』特報映像
原作は、背筋による小説『口に関するアンケート』（ポプラ社）。一度見たら忘れられない手のひらサイズの装丁と、たった60ページという短い物語の中でしっかりと恐怖を味わえる“新感覚な読書体験”として、SNSを中心に話題が拡散し、累計32万部を突破した。
今回、実写映画単独初主演となる板垣李光人に続いて新たなキャストが解禁された。
板垣演じる翔太たちと肝だめしに参加した、少し毒舌な大学生・竜也には、綱啓永。2025年『女神降臨 Before／After』『#真相をお話しします』、そして今冬『WIND BREAKER／ウィンドブレイカー』、来年には『教場 Requiem』も控えるなど、注目作への出演が続く。
今回のオファーに綱は、「実は僕ホラー観たりするのが苦手なんです（笑）」としつつ、「映画ならではのオリジナル要素も加わっていて、衝撃が衝撃を呼ぶ展開になっています。今までになかったような画が続いていく映画で、僕自身早く観たいというわくわくが止まりません」とコメント。
翔太たちと肝だめしに参加した陽気な女子大生・杏には、吉川愛。2024年すべてのクールの連続ドラマで主要な役を演じ、2025年には『ジュラシック・ワールド／復活の大地』で声優も務め、活躍の場を広げる。
天真爛漫な杏を演じた吉川は、「最後になるほど、どんどん最初のシーンが特に大事になってくるのが面白いところだと思います。最低でも2回は必ず観たい作品。1回でこういうことだと全てを理解できる方はいないかも…？」と、興味を駆り立てる言葉を綴る。
ともに肝だめしに参加した、霊感のようなものを持つ女子大生・美玲には、デビュー1年目にして紅白歌合戦出場を果たし、若い世代に圧倒的な人気を誇る11人組ガールズグループ「ME:I」のリーダー・MOMONA。本作が映画初出演となる。
オファーに対してMOMONAは、「演技経験が浅いこともあり驚きましたが、原作を読んだ際に物語へ引き込まれる構成や背筋が凍るような恐怖感に魅了され、『この作品に携われるなんて！』と胸が高鳴りました」と喜び明かし、「物語に深く関わる重要な役なので、多くの方が共感し、目を離せなくなると思います」と自信をにじませた。
面白半分のノリで墓地を訪れた大学生・堀田を演じるのは、ダンス＆ボーカルグループ「BUDDiiS」に所属し、SNS総フォロワー数250万人超えを誇る、現在人気急上昇中の森愁斗。
乱暴な性格の役柄に挑んだ森は、「僕が演じた堀田は嫌味ったらしくて、自分と似ていない部分も多く、清水監督と沢山コミュニケーションを取りながら、そして背筋さんの世界観を大切にしながら、理想の形に近づけることが出来たかなと思います」と振り返るが、最後に「口は災いの元、これ以上お話しするのは、もしかしたら良くないかもしれませんね。皆様映画館でお待ちしております。くれぐれもお気をつけて…」と意味深な一言を残した。
堀田に強制的に墓地へ連れてこられてしまう気の弱い大学生・川瀬には、3265万回超えのNetflix特大ヒットシリーズ『timelesz project‐AUDITION‐』への参加で注目を集め、新グループ「TAGRIGHT（タグライト）」の活動をスタートさせたばかりの注目株・西山智樹。映画初出演となる。
初めての演技に挑戦した西山は、「証言ミステリーという独特な構造の中で、普段の僕とは違う一面を川瀬健として見せられたのではないかと感じています。川瀬自体も背筋さん原作に登場するキャラクター像とは少し異なるのですが、全体の展開も映画ならではのオリジナル要素があり、誰も予想できない衝撃的な結末が待っています」と手応えと自信を語った。
あわせてビジュアルも解禁された。不可解な証言者たちを演じる俳優陣の「顔」と、墓地での出来事を暗示する不穏な言葉が添えられている。
また、超特報は怒涛の「口」が連続する悪夢のような映像。原作の巻末にあるアンケート同様、「この映画の最後には、アンケートがございます。皆さま、ぜひご協力ください」のアナウンスから始まり、原作を読んでいる人もそうでない人も興味をかき立てられる、インパクト抜群の内容になっている。
映画『口に関するアンケート』は、2026年全国公開。
※キャストのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■綱啓永（竜也役）
伊藤竜也役を務めさせていただきました綱啓永です。まず、実は僕ホラー観たりするのが苦手なんです（笑）。背筋さんの原作を読ませていただく時も、鳥肌が止まらない内容で、夜は読めないくらいでした。でも撮影に入ると、現場は和気藹々としていて、とても救われました。ほとんどが夜の撮影だったので、虫の方が怖いと思う現場でした（笑）。
原作を初めて読む時は、こんな薄い本にどんなストーリーが眠っているんだろうと思いながらも、読み進めるうちに良い意味で裏切られる展開に衝撃の結末。また、映画ならではのオリジナル要素も加わっていて、衝撃が衝撃を呼ぶ展開になっています。今までになかったような画が続いていく映画で、僕自身早く観たいというわくわくが止まりません。
口は災いの元でもありますが、公開されたら、アンケートとともに、この映画の感想をたくさん呟いてくださると幸いです。皆様、気をつけて劇場にお越しください。
■吉川愛（杏役）
作品のタイトルを聞いた時どういうことだろう？と思いました。ただホラー作品に出演させていただくことが初めてだったのでとてもワクワクしていましたし、ホラー作品は私自身大好きなので早く演じたい！と思いました。
杏ちゃんの天真爛漫さが撮影をしていてとっても楽しかったです。主演の板垣さんとは3回目の共演だったので、良い意味で遠慮しすぎず思いっきりお芝居をする事ができました。綱さん、MOMONAさんとは初めてご一緒させていただいたのですが、とても楽しくお話しをさせていただきながら撮影をすることができましたし、待機中も終始和気藹々としていました。
最後になるほど、どんどん最初のシーンが特に大事になってくるのが面白いところだと思います。最低でも2回は必ず観たい作品。1回でこういうことだと全てを理解できる方はいないかも…？ とにかくとても面白いので、ぜひ劇場で体感していただきたいです。
■MOMONA（美玲役）
お話をいただいた時は、演技経験が浅いこともあり驚きましたが、原作を読んだ際に物語へ引き込まれる構成や背筋が凍るような恐怖感に魅了され、「この作品に携われるなんて！」と胸が高鳴りました。
美玲役は初演技にはとても難しく、大きなプレッシャーもありましたが、彼女の内面を丁寧に理解し、自分の中の感情を育てながら向き合いました。物語に深く関わる重要な役なので、多くの方が共感し、目を離せなくなると思います。
また、共演者の皆様から学ぶことが本当に多く、板垣李光人さんの座長としての落ち着きと優しい助言に救われ、プロとしてとても尊敬しています。吉川愛さんは圧倒的な憑依するような演技と無邪気な一面にいつも刺激を受けました。綱啓永さんは演技面ももちろん、私にも対等に接してくださり、とても心強い存在でした。皆大好きなお姉さんお兄さんたちです!!
■森愁斗（堀田役）
堀田役を演じました、森愁斗です。自分自身いつかホラー映画に挑戦したいという気持ちがあったので、今回素敵な機会を頂き、すごく楽しみな気持ちでいっぱいでした…。この映画を撮るまでは…。
僕が演じた堀田は嫌味ったらしくて、自分と似ていない部分も多く、清水監督と沢山コミュニケーションを取りながら、そして背筋さんの世界観を大切にしながら、理想の形に近づけることができたかなと思います。
本作は証言ミステリーということで、自分が今まで見てきたホラー映画とひと味もふた味も違い、ゾクゾクしました…。口は災いの元、これ以上お話しするのは、もしかしたら良くないかもしれませんね。皆様映画館でお待ちしております。くれぐれもお気をつけて…。
■西山智樹（川瀬役）
川瀬健役を務めさせていただきました、西山智樹です。ホラーが大の苦手なうえ、今回が初の演技挑戦だったので、不安が大きかったのですが、清水監督・スタッフ・共演者の皆さんが本当に温かく、ホラー映画を撮影しているとは思えないほどの和やかな雰囲気で、緊張の中でも安心して撮影に臨むことができました。
証言ミステリーという独特な構造の中で、普段の僕とは違う一面を川瀬健として見せられたのではないかと感じています。川瀬自体も背筋さん原作に登場するキャラクター像とは少し異なるのですが、全体の展開も映画ならではのオリジナル要素があり、誰も予想できない衝撃的な結末が待っています。"口は災いの元"…ぜひ劇場でその真相を確かめてみてください。