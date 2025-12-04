人気女性タレントが黒髪 → 金髪でビジュ激変！ 「新鮮でめっちゃいい!!!」「とても素敵」
髪色が変わるだけで人のイメージは全く変わるもの。特に、黒髪から一気に金髪などの明るい色になることで別人のように印象も激変。今回は、髪色を金髪にしたことをインスタグラムにて報告した人気女優、モデル、タレントらを一挙紹介。ビフォー＆アフターでその変ぼうぶりを堪能してほしい！
【写真】「びっくり」「マジ可愛い」美女たちがビジュ激変！ 黒髪 → 金髪をチェック！
■井桁弘恵
トーク番組『おしゃれクリップ』（日本テレビ系）MCのほか、現在、主演ドラマ『そこから先は地獄』（同系）が放送中の井桁弘恵は「期間限定 NEWイゲタ」とつづり、金髪にした姿を披露。1つ前の投稿では黒髪に近かった井桁だが、最新投稿ではド派手な金髪になっており、朝焼けの海辺で晴れ晴れとした笑顔を見せている。
突然のイメチェン投稿にファンはビックリ。「え！！！ びっくりです そして、可愛いです」「おぉぉぉぉ金髪新鮮でめっちゃいい！！！」「いげちゃんキター！ 外国のお人形さんみたい！」「おぉぉぉぉ金髪新鮮でめっちゃいい！！！」といった反響が寄せられている。
■安達祐実
子役の頃から活躍し、今なおそのかわいさでファンを魅了する安達祐実は、ド派手な金髪ヘアにした姿でのリール動画を公開。安達は赤のニットに身を包み、金髪でほほ笑んでいる。
大胆なイメチェンに、コメント欄には「可愛いすぎます」「美です」「同い年のあこがれの星」「どちらのギャル子ちゃんかと思いました！」「お似合い！」と絶賛の声が相次いだ。
■平手友梨奈
欅坂46（現・櫻坂46）の元人気メンバーで、現在はソロで活動している平手友梨奈は、「I’m human」の一言とともに、最新ショットを披露。ショートカットに黒髪がトレードマークだった平手だが、写真では、小さな三つ編みを複数本作った金髪ロングヘアや、右腕の内側にあるタトゥーのようなワンポイントの模様が目を惹き、所作からはどこか儚げな様子が伝わってくる。
ビジュ激変の平手の姿に、コメント欄には「えっ？ ちょ待って。てちってタトゥーしてんの？」「お人形さんみたいな可愛いさ」「金髪てち本当に透明感すごくて妖精」「てちって分からなかったー！ 髪型新鮮！」「可愛いくて綺麗でカッコイイとか...最高かよ！」といった称賛が寄せられている。
活動再開した人気バラドルのド派で金髪ヘアにビックリ！
■奥菜恵
女優の奥菜恵は「気分を変えてイメチェン。嬉しい！！ ワクワクしてる！！！」とつづり、金髪のショートボブヘアにスタイルチェンジした姿を公開。夜の街を歩く自然体のショットなどを投稿した。
ファンからは「金髪似合いますね」「あら！ 金もお似合いです！」「美しい」「黒も良いけど、明るい色も素敵」といった声が続々と寄せられている。
■小島瑠璃子
先々月に芸能活動の再開を発表したタレントの小島瑠璃子。活動休止前には黒髪のロングヘアがトレードマークだった小島だが、再開発表前に約2年半ぶりに公開した近影では、ド派手な金髪ヘアにしていたことが分かり、多くのファンを驚かせた。
続く投稿では「髪の毛の根元を染め直してリフレッシュ あっという間に8月も中盤 8月後半も頑張りましょう」と、染め直した金髪姿を披露。夏を感じさせる紫のタンクトップを着用している。ファンからは「とても素敵です」「変わらずお綺麗です」などのコメントやハートの絵文字が多数贈られている。
引用：
「井桁弘恵」インスタグラム（@igetahiroe23）
「安達祐実」インスタグラム（＠_yumi_adachi）
「平手友梨奈」インスタグラム（＠im_yurinahirate）
「奥菜恵」インスタグラム（＠megumi_okina）
「小島瑠璃子」インスタグラム（＠ruriko_kojima）
