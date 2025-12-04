元NHK女子アナ・中川安奈、オフショルダー姿が「スタイル抜群」「魅力的」「可愛すぎる」と絶賛の声
今年3月でNHKを退局、現在はフリーの中川安奈アナウンサーが4日までにインスタグラムを更新。近影を披露すると、称賛の声が寄せられた。
【写真】元NHK女子アナ・中川安奈、グラビア撮影姿が「スタイル抜群」（8枚）
普段から自身のオフショットなど美しいスタイルが際立つ姿などを投稿し、注目を集めている中川。8月25日発売の『週刊プレイボーイ』No.36（集英社）ではグラビアを披露、初のデジタル写真集『慈愛の人』も発売した。
今回は「もうすぐ冬ですがチューブトップで失礼しますっ」とつづり、衣装姿を披露。抜群のスタイルはもちろんのこと、眩しい笑顔も印象的だ。ファンからは「スタイル抜群」「魅力的」「可愛すぎる」などの声が多数寄せられている。
引用：「中川安奈」インスタグラム（＠nakagawa.anna1022）
