マイリー・サイラスが6歳年下のドラマー恋人と婚約！ リングのお値段は7000万円!?
米歌手のマイリー・サイラスが、かねてより交際していた6歳年下の恋人マックス・モランドと婚約した。マックスから贈られた婚約指輪は、最大で7000万円相当とみられる。
【写真】お値段7000万円の可能性も！ マイリー・サイラスの薬指に光る婚約指輪 幸せそうに見つめ合う姿も
Peopleによると、マイリーとマックスは現地時間12月1日に米ロサンゼルスで開催された『アバター：ファイヤー・アンド・アッシュ』のワールドプレミアにそろって出席。レッドカーペットでは、マイリーがマックスの胸元に左手を添えてポーズを取り、ダイヤモンド輝く婚約指輪をお披露目した。
マイリーは俳優のリアム・ヘムズワースと長年にわたり破局と復縁を繰り返したことで知られる。一方、ドラマー兼ミュージシャンのマックスとは、2021年12月にNBCのクリスマス特別番組『Miley’s New Year’s Eve Party（原題）』の撮影現場で2ショットをキャッチされ、交際の噂が浮上。2022年4月にはウェストハリウッドにて堂々キスをしている姿を写真に撮られ、関係を公表した。
婚約指輪は、ジュエリーデザイナーのジャッキー・アイチェが手掛けた特注のアイテム。14金イエローゴールドのバンドにクッションカットのダイヤモンドをセットしたものであることが、代理人を通じて発表された。複数の専門家によると、今トレンドのデザインで、今年1月に俳優のカラム・ターナーとの婚約を発表したデュア・リパのリングも、似たデザインだそう。
ダイヤモンドのサイズは4〜5カラットだと見られ、お値段については専門家によって意見が分かれるものの、人口石ならおよそ1万5000ドル（ 約230万円）、天然石ダイヤの場合は15万ドル（約2330万円）以上、カラーと透明度によって45万ドル（約7000万円）にも達する可能性があるそうだ。
【写真】お値段7000万円の可能性も！ マイリー・サイラスの薬指に光る婚約指輪 幸せそうに見つめ合う姿も
Peopleによると、マイリーとマックスは現地時間12月1日に米ロサンゼルスで開催された『アバター：ファイヤー・アンド・アッシュ』のワールドプレミアにそろって出席。レッドカーペットでは、マイリーがマックスの胸元に左手を添えてポーズを取り、ダイヤモンド輝く婚約指輪をお披露目した。
婚約指輪は、ジュエリーデザイナーのジャッキー・アイチェが手掛けた特注のアイテム。14金イエローゴールドのバンドにクッションカットのダイヤモンドをセットしたものであることが、代理人を通じて発表された。複数の専門家によると、今トレンドのデザインで、今年1月に俳優のカラム・ターナーとの婚約を発表したデュア・リパのリングも、似たデザインだそう。
ダイヤモンドのサイズは4〜5カラットだと見られ、お値段については専門家によって意見が分かれるものの、人口石ならおよそ1万5000ドル（ 約230万円）、天然石ダイヤの場合は15万ドル（約2330万円）以上、カラーと透明度によって45万ドル（約7000万円）にも達する可能性があるそうだ。