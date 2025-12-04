山里亮太・若林正恭の漫才『たりないふたり』が4年半ぶりの復活 地上波で2週連続放送決定
お笑いコンビ・南海キャンディーズの山里亮太、オードリーの若林正恭による漫才『たりないふたり』が、4年半ぶりにスタジオの観客の前で復活。『たりないふたり2025』として、12月12日・19日に日本テレビ系で放送されることが決定した。
【写真】山里亮太＆若林正恭の仕掛け人が秘話を明かす書籍「でも、たりなくてよかった」
この復活に華を添えたのは“たりふた”の大ファンであり2人との共演歴も長い水卜麻美アナウンサー。開演前の場内アナウンスを担当し、「待ちに待った復活の日です。おめでとうございます」とはずんだ声でお祝いの言葉を述べ、しっかりと注意事項を伝えると、最後は「今日は眠れないな」と締めくくる。
セットは『明日のたりないふたり 特別版』（2021）を彷彿とさせる“夜の公園”。セットの向こうの席には2人の復活を待ち望み、とんでもない倍率の中から幸運をつかみ取った観客たちが待ち受ける。セットにサンパチマイクが置かれ、おなじみの出囃子が流れると、鳴り止まない拍手の中、4年半ぶりに2人がマイクの前に並んだ。
冒頭から4年半の空白を感じさせないボケツッコミを繰り広げ、会場中を一気に2人の空気感に持って行ったかと思いきや、早くも若林の山里イジりが発動し、テレビの収録であることもどこ吹く風。この空気を察した観客も若林に加勢し歓声や拍手で大盛り上がり。山里の妻をあるあだ名で呼んだり、局の垣根を越えて番組をイジり倒すなど、調子を上げる若林に困り果てた山里が「あなたたちの拍手がこの子を上げちゃってるの！」と観客に注意喚起をする場面も。それでも、イジられればイジられるほど光る山里のワードセンスにスタジオ中が爆笑の連続。そんな山里をよく知る若林だけに、山里の得意分野“妬み嫉み”を引き出す技は天下一品。若林の巧妙な口車と、それに自ら乗り込む山里が笑いを次々を量産していく。
しかし、今や山里は朝の情報番組『DayDay.』で司会を務める身。若林は東京ドームライブが大成功。そんな“たりている”ように見える2人が、かつて身を削って漫才を生み出した“たりないふたり”としてどこまでやるのか。そんな世間の声を逆手に取るように、『DayDay.』や東京ドームライブのネタも容赦なしにどんどん投下。かつての『たりないふたり』や、2人を題材にしたドラマ『だが、情熱はある』など、ファンにはたまらないコアなくだりや漫才コントできっちり見せるコンビネーションなど、2人の元々の持ち味に、この4年半で培った情報とスキル、溜め込んだ“たりなさ”が加わり、新たな“たりないふたり”を見せつけた。
収録後に行われた会見では、「むちゃくちゃ楽しかったですね。楽しかったのが僕たちだけになってなきゃいいな」と心配する山里に、「さっそく反省してましたよ（笑）。『変な笑いになってないですか』とか、いろんな人に聞きまくって気を遣わせてました」とイジる若林。その若林もテレビ収録だということを半ば忘れてしまったことに「本当に反省してます」と口にしつつ、「公園のセットがいけないんじゃないですか」という言い訳も。
また、今回の漫才で2人が一番伝えたかったことについて、山里は「今のご時世でたりなさが変わって、若ちゃんが提案してくれた」、若林は「今回一番はじめに会ったときに2人で『こういうことない？』『わかるわー』ってなって、4年半空いてますけど久しぶりに思い出して、じゃあやろうと」と語ってくれた。
『たりないふたり2025』は、日本テレビ系にて12月12日24時30分、12月19日24時40分放送。
