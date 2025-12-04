「non-no」モデル20歳、ドキドキのすっぴん姿も 呂布カルマ・プロデュース異色グラビアも
ファッション雑誌「non-no」専属モデルで、1st写真集の発売した加藤栞が、4日発売の「週刊ヤングジャンプ」1号の表紙＆巻頭に登場する。
【写真】かわいい！ 加藤栞のすっぴん姿
令和最強ヒロイン“しーちゃん”、待望の写真集が発売！ タイトルは『shi〜。』 しーちゃんと過ごす笑顔あふれるヒミツの時間…。本人も制作にしっかり関わった自信作！ すっぴんに、ドキドキの初ランジェリーとグラビア的要素も盛りだくさんだ！
最強ラッパーにしてグラビアディガー・呂布カルマがYJグラビアをプロデュース！！今回のモデルはMCバトルで呂布と熱戦を繰り広げたこともある、SONOTA。セクシーな衣装で抜群のスタイルを披露してくれているのですが、よくある普通のグラビアでは終わらない。呂布カルマが「グラビアの常」に注入した違和感＆毒に酔いしれてほしい！
