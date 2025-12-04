「週刊ヤングジャンプ」（集英社）1号より加藤栞

　ファッション雑誌「non-no」専属モデルで、1st写真集の発売した加藤栞が、4日発売の「週刊ヤングジャンプ」1号の表紙＆巻頭に登場する。

　令和最強ヒロイン“しーちゃん”、待望の写真集が発売！　タイトルは『shi〜。』　しーちゃんと過ごす笑顔あふれるヒミツの時間…。本人も制作にしっかり関わった自信作！　すっぴんに、ドキドキの初ランジェリーとグラビア的要素も盛りだくさんだ！

　最強ラッパーにしてグラビアディガー・呂布カルマがYJグラビアをプロデュース！！今回のモデルはMCバトルで呂布と熱戦を繰り広げたこともある、SONOTA。セクシーな衣装で抜群のスタイルを披露してくれているのですが、よくある普通のグラビアでは終わらない。呂布カルマが「グラビアの常」に注入した違和感＆毒に酔いしれてほしい！