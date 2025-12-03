主演・杉咲花×監督脚本・今泉力哉『冬のなんかさ、春のなんかね』来年1月14日スタート 予告映像も解禁
杉咲花が主演し、今泉力哉が脚本・監督を務める新水曜ドラマ『冬のなんかさ、春のなんかね』（日本テレビ系／毎週水曜22時）が、2026年1月14日スタートする。これに先立ち、予告映像が解禁された。
【写真】杉咲花の笑顔がかわいい『冬のなんかさ、春のなんかね』ビジュアル
本作は、主演・杉咲花、監督・脚本の今泉力哉がタッグを組んで贈る、考えすぎてしまう人のためのラブストーリー。杉咲演じる主人公・土田文菜が、これまでに経験してきたさまざまな別れや叶わなかった恋などから、人を好きになることにどこか怖れを抱いていて、「大切な人とはつきあわないほうがいいのではないか？」「そもそも恋愛とはなんなのか？」などと逡巡しながらも前に進んでいく姿を描き出す。
このたび、予告映像が地上波で解禁となった。映し出されるのは、洗濯機がまわるコインランドリー。杉咲演じる主人公がひとり、たたずんでいる。脚本も担当する今泉監督が、「これは紛れもなく恋愛ドラマですが、これまでのドラマや映画の中ではあまり取り上げられてこなかったような、言葉にできない悩みや葛藤について描けたら」と語るように、観る人によっては寂しくも温かくも捉えられるワンカットの映像だ。今泉作品ならではの期待感を漂わせる予告となっている。
さらに、地上波で放送された映像に加え、もうひとつの予告映像も公開された。コインランドリーにいる主人公が、小さなノートにいくつかの言葉を書き留め、何かに耳を傾けているようにも見える―。その先は第1話で明らかになる。
こちらの予告映像は、YouTubeの日テレドラマ公式チャンネルや、本作の公式エックス、インスタグラムでも視聴可能だ。
新水曜ドラマ『冬のなんかさ、春のなんかね』は、日本テレビ系にて2026年1月14日より毎週水曜22時放送。
