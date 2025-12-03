静岡県富士宮市の須藤秀忠市長が、12月2日の市議会定例会で、「子どもが学校に行かないことをなぜかと考えると親が悪い」などと発言しました。市長は発言を撤回し、3日に報道陣に対して「言い過ぎだった」と述べました。

【写真を見る】「言い過ぎだった」と発言を撤回した富士宮市長

12月2日に開かれた富士宮市議会11月定例会の一般質問。須藤市長が答弁をしたあと、発言の取り消しを求める一幕がありました。

＜富士宮市 須藤秀忠市長＞

須藤市長が発言の取り消しを求めたのは、議員から不登校について市の対策方針を問われての答弁でした。

須藤市長は「子どもが学校に行かないことをなぜかと考えると親が悪い。学校が悪いのではなく、親が子どものしつけをちゃんとしないから学校へ行かなくていいというのが当たり前のようになった」などと発言。

市議会は取り消しを許可しました。質問をした仲亀恭平議員はこの発言について残念だったと話しました。

＜富士宮市議会 仲亀恭平議員＞

市民からは「ちょっと残念ですよね。昔と学校の様子も違うし、家庭の事情も昔よりはいろんなパターンがあると思うので」「どんな風にサポートしてあげるかが大事なので、親ばっかりの責任じゃないです」といった声が聞かれました。

12月3日、須藤市長に発言について尋ねると。

＜富士宮市 須藤秀忠市長＞

「あれはね、議場でお話しした通り。『過ちては改むるに憚ること勿れ』という思いがあって、私の言い過ぎだった、そういうことです」

「議場でね」

Q. どうした思いから発言に至った？

「学校だけが悪いんじゃないっていうことです」

「言い過ぎだった」と話した須藤市長。取り消して謝罪をしましたが、物議を醸す発言となりました。