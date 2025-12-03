『NCIS』マーク・ハーモン出演『シャッフル・フライデー』Disney+にて配信決定

ディズニーが贈るハートフルコメディ映画『シャッフル・フライデー』がついに、12月10日（水）よりDisney+（ディズニープラス）で見放題独占配信を開始することが決定した。

映画『シャッフル・フライデー』



全米では、8月8日（金）に公開を迎え、日本では9月5日（金）に公開となった本作。全米映画批評サイトRottenTomatoesの一般観客レビュー（Popcornmater）では 91%、Cinema ScoreではA、日本国内レビューサイトFilmarksでも3.9（すべて11/26時点）という高得点を獲得するなど、世界中で絶賛の声が相次いでいる。

ママとおばあちゃんと暮らす高校生のハーパー。ママは結婚間近で、結婚相手の娘はキライな同級生！ 複雑なキモチで迎えたある金曜日、目覚めたら家族の体が“シャッフル”していて大混乱。アンナ（母）とハーパー（娘）、テス（祖母）とリリー（娘）の“中身“が入れ替わるという奇想天外な出来事から始まり、“大人”になった娘たちが親たちの結婚を阻止するべく計画を開始し、思わぬ大騒動を巻き起こしていく。

立場も価値観も異なる4人が、それぞれの人生を“シャッフル”することで初めて気づく、家族の本当の気持ち――笑いと涙のなかに、誰もが自分の家族を重ねずにはいられない温かなストーリーが展開される『シャッフル・フライデー』。

映画館で鑑賞した人々のSNS では、4人がシャッフルするという前代未聞（カオス）の展開や予想外のアクシデントの連続に、「めちゃくちゃ楽しめたし笑えるし面白い」「テンポがよく飽きずに楽しめた」「予想以上に面白かった」「4人のシャッフルは新鮮で、頭の混乱具合も楽しい！笑」と、痛快なコメディを楽しむ声が続出。また、シャッフルをきっかけに、ときにすれ違い、ぶつかりあいながらも互いを想い合う姿に、「感動すると思ってなくて気づいたら泣いてた。家族ってサイコー！」「大好きな人と一緒にみたい気持ちになる」「笑いあり、感動あり、涙あり ディズニー映画で一番好きかもしれないです！」といった感想も多く寄せられた。

世代を超えて、“シャッフル”することで見えてくるのは、家族の本音と愛情。ぶつかりあいながらも心を通わせた彼女たちの姿から、私たちも “最も大切なこと”が必ず見つかる。娘を持つ母、母を持つ娘、どちらの立場でも共感できる、深い感動と最高の笑顔をもたらしてくれる最強&最高のハートフルコメディ！ 12月10日（水）よりディズニープラスでスタートする見放題独占配信で、家族で、友人と、そして大切な人と――笑って笑ってちょっぴり泣ける『シャッフル・フライデー』を何度でも味わってほしい。

