AKB48、20周年イヤーに『紅白歌合戦』出場決定！ 前田敦子・高橋みなみ・小嶋陽菜・板野友美ら卒業メンバー8名も
2025年12月31日の大みそかに放送される『第76回NHK紅白歌合戦』（NHK総合ほか／19時20分）に、紅組歌手としてAKB48の出場が決定した。前田敦子、高橋みなみ、小嶋陽菜、板野友美ら8名の卒業メンバーも集結する。
【写真】前田敦子、AKB48劇場に登場「アイドル姿がまた見れて嬉しい」
2005年に活動を開始し、今年12月8日に20周年を迎えるAKB48。日本のアイドル界に革命を起こし、ミリオンヒットや連続1位記録、ギネス世界記録など、数々の偉大な記録を打ち立ててきた。
今年の紅白には、AKB48の現役メンバーに加えて、20周年を記念して卒業メンバー・前田敦子、高橋みなみ、小嶋陽菜、板野友美、峯岸みなみ、大島優子、柏木由紀、指原莉乃の8名もステージに集結。現役メンバーとともに、スペシャルヒットメドレーを披露する。
第76回NHK紅白歌合戦のテーマは「つなぐ、つながる、大みそか。」。時代を超えて“つながる”、AKB48の20周年スペシャルステージに期待したい。
曲目は決まり次第発表される予定だ。なお、AKB48は2019年（第70回）以来、13回目の出場となる。
『第76回NHK紅白歌合戦』は、NHK総合ほかにて12月31日19時20分放送。
