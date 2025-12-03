「ガチでムリ」異例解雇から3年のグラビア美女、全身黒の冬服コーデに反響「こんなヤンキーなら絡まれたい」
元アイドルでグラビアアイドル、タレントの椚（くぬぎ）マイカが2日、自身のインスタグラムを更新し、ブラックでまとめた冬服ショットを公開した。
【写真】そんなに胸元開けて寒くない!? 椚マイカの冬服コーデ（5枚）
椚は1996年6月22日生まれ、東京都出身の29歳。ガールズロックグループのメンバーとして活動開始後、アイドルグループ「MELTЯAGE」に加入。ところが、2022年2月に「ライブの無断欠席」などを理由に運営側から解雇が言い渡され、その際の運営側が公表した「もうガチでムリ」という異例のコメントが一部界隈で話題に。その後はグラビアアイドルとして活動するほか、TikTokなどで自慢のバストを強調したブリッジを披露する「ブリッジ芸人」としても話題に。
そんな椚は今回、「12月も楽しく過ごそう」とつづり、冬服でポーズを決めるショットを公開。サングラスにブラックのアウター、インナーをあわせて、タイトなボトムスも黒でまとめている。
コメント欄には「黒のカリスマ」「12月もかわいい！！」「いつも美しい」「本当可愛過ぎてヤバい」「こんなヤンキーなら絡まれたい」といった声が寄せられている。
引用：「椚マイカ」インスタグラム（＠nemi__goro）
