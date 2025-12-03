森口博子57歳、すっぴんに絶賛の声 「美しすぎる」「めっちゃ可愛い」
歌手でタレントの森口博子が3日までにブログを更新。すっぴんを披露すると、驚きの声が多数寄せられた。
【写真】森口博子57歳、“すっぴん”に衝撃 34年ぶりの“水着姿”も「スタイル抜群」（4枚）
昨年8月にリリースしたアルバム「ANISON COVERS 2」で34年ぶりの水着姿を披露した森口。ブログ、エックスでも大胆な水着ショットを公開し「スタイル抜群」と話題に。その他、すっぴん姿も定期的に投稿している。
今回は「今朝の朝のピロコ。寝起きでまだ、目が覚めていません。頭のアホ毛も凄いです」「すっぴんで失礼爆笑 桜島をバックに」とつづり、マスク姿のソロショットを公開。ファンからは「美しすぎる」「めっちゃ可愛い」などの声が集まっている。
■森口博子（もりぐち ひろこ）
1968年6月13日生まれ。福岡県出身。1985年にテレビアニメ『機動戦士Ζガンダム』のオープニングテーマ『水の星へ愛をこめて』で歌手デビュー。バラエティ番組でも人気を集める中、1991年には劇場版アニメ『機動戦士ガンダムF91』の主題歌『ETERNAL WIND〜ほほえみは光る風の中〜』がヒット。以降、歌手、タレントとして活躍中。
引用：「森口博子」オフィシャルブログ
