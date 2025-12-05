神戸内定の法政大FW相澤デイビッド「チャレンジできるときにした方がいい」目指すは後輩の希望と“理不尽”なストライカー
4年間を通して多くの出場機会を得られたわけではなかったが、たしかなインパクトを残してヴィッセル神戸からの内定を掴み取った。法政大のFW相澤デイビッド(4年=日本文理高)は伸び悩む後輩の希望となる存在を目指すとともに、「チャレンジできるときにした方がいい」との覚悟を胸に進む強豪クラブで活躍していく考えだ。
相澤は1年生で関東大学リーグデビューを果たしたものの、1年時と2年時に出場したリーグ戦9試合はすべて途中出場で無得点。3年目は先発1試合と途中出場1試合にとどまった。それでも195cm95kgの大型ストライカーは4年目、開幕7戦4発と覚醒のときを迎えると、天皇杯予選でも連続ゴールを奪って6年ぶりとなる本大会出場に大きく貢献した。
相手DFを寄せつけない恵まれた体格と花開いた得点能力はJクラブから注目を集め、複数のクラブに練習参加。相澤は様々な人から出場機会が望めるチームでのスタートを勧められたというが、最終的にFW大迫勇也やFW武藤嘉紀といったJリーグ屈指の攻撃陣が揃い、2023年からJ1リーグ2連覇を果たした神戸でプロキャリアを始めることを選んだ。
「9月半ばくらいに決めた。色々な人に相談して『若い選手は強豪に行くと試合に関わるのが難しいから、たくさん試合を経験できるチームに行ったほうがいいよ』と言っていただいた。だけど、これからの自分の人生を考えたときにいつキャリアが終わるかは分からないし、チャレンジできるときにした方がいいなというのが最終的に自分が出した結論だった。そして、自分が良い経験として過ごせる場所を選ぼうという考えで神戸に決めました」
そう決意を固めた相澤は入学時からプロ入りのために研鑽を重ねてきた自負を示しつつ、「去年の冬くらいの状況からしたら自分がJ1に行くとは思わなかった」との驚きも。自身の4年間を踏まえて後輩が希望を持つことも望んでいる。
「自分の4年間を見て、後輩やこれから法政大に入ってくる選手に良い影響を与えられたらいいなと感じている。だいたいの選手が3年間や4年間多くの試合に出場してプロに行くと思うけど、自分は2年生と3年生で(セカンドチーム以下の選手が出場する)Iリーグに行くこともなく、Aチームで試合に多く出ることもなく過ごした。それでも今がスタートではあるけどプロの舞台に立つことはできたので、良い姿を後輩たちに見せていきたいなと思っている」
現在は5月末に負った右膝前十字靭帯断裂の重傷から復帰を目指しており、神戸のドクターにも診てもらっているところ。リハビリ期間は筋トレに励んでいるほか、FWアーリング・ハーランドやFWマルクス・テュラムといった目標とする選手のプレー映像を見て「サッカー感を蓄積している」という。開幕に間に合わせる意欲は持ちつつも、まずは万全なコンディションに戻すことを優先していく考えだ。
来季から新天地に飛び込む相澤だが、栃木シティに所属する兄のGK相澤ピーター・コアミもJ2昇格を果たしたため兄弟揃って新たな舞台に挑むことになった。弟は「兄から『(J1へ)先に行かれるな」とも言われたけれど、兄もすぐに上へくると思う。自分も負けないように試合にどんどん関わっていきたい」と意気込み、兄弟Jリーガーとして切磋琢磨していく。
法政大の柳沢将之監督も「ポテンシャルがすごいの一言」と認めるストライカー。相澤は規格外の体格を武器に「外国人選手に1対1で負けず理不尽にプレーする日本人選手がいたら面白いと思うので、そこを目指している」と抱負を語り、プロでも大きなインパクトを残していく考えだ。
(取材・文 加藤直岐)
