YouTube総再生回数1.5億回のアニメ『銀河特急 ミルキー☆サブウェイ』が映画館にカムバック 来年2.6公開決定＆特報解禁
7月から放送・配信され、YouTube総再生回数1.5億回を記録したショートアニメ『銀河特急 ミルキー☆サブウェイ』が、劇場用に再構成しつつ新シーンを加えパワーアップ。全12話の再編集版に新シーンを加えて公開される本作のタイトルが『銀河特急 ミルキー☆サブウェイ 各駅停車劇場行き』に決定。2026年2月6日に劇場公開されることが発表された。併せて特報も到着した。
【動画】劇場公開へ！ アニメ『銀河特急 ミルキー☆サブウェイ 各駅停車劇場行き』特報
アニメ『銀河特急 ミルキー☆サブウェイ』は、2年かけて亀山陽平監督がほぼ一人で作り上げた作品。SFなのにどこか懐かしさを感じるビジュアル、独特でナチュラルな会話劇、気持ちよく音にハマる演出が魅力だ。
銀河道路交通法違反で逮捕された強化人間のチハル（CV：寺澤百花）とサイボーグのマキナ（CV：永瀬アンナ）。同じタイミングで警察に捕まった、強化人間のアカネ（CV：金元寿子）とカナタ（CV：小市眞琴）、サイボーグのカート（CV：内山昂輝）とマックス（CV：山谷祥生）らクセのあるコンビを集め、警察官・リョーコ（CV：小松未可子）が全員に課したのは、奉仕活動として惑星間走行列車・通称”ミルキー☆サブウェイ”の清掃をすること。
簡単な任務だったはずが、突如暴走し始める”ミルキー☆サブウェイ”。車内で慌てふためくメンバーたち。リョーコも解決に向けてあれこれするが、やがて一行は大事件に巻き込まれていくことに…。
暴走する銀河特急を舞台に、独特な世界観ながら親しみやすく魅力あふれるキャラクターたちが織り成す、ちょっとシュール、でも何だか賑やかでクセになる展開が多くの視聴者を虜にし、うなぎ上りに話題大沸騰。放送終了後もなお盛り上がり続け、公式YouTubeチャンネルの総再生回数は驚異の1億5000万回を突破、SNS、ラジオ番組など多数の各界著名人が“ミルサブファン”を公言するなど、今年のアニメシーンを賑わせてきた。
そして、装い新たに『銀河特急 ミルキー☆サブウェイ 各駅停車劇場行き』としてこの勢いのまま、人気のキャラクターたちを乗せた暴走特急が映画館を駆け巡る。
亀山監督は「まだ実感が湧いていないところもありますが、劇場版としての制作が決まり、改めて映画館に行きました。やっぱり劇場という空間の臨場感と没入感はすごかった。追加シーンもしっかりと良いものになるよう作り込まなくては、と、風呂敷を大きく広げてしまったことで大変になっていたりもしていますが（笑）、満足して劇場を後にしてもらえるよう制作に努めています。どんな感想を持ってもらえるのか楽しみです」とコメントしている。
『銀河特急 ミルキー☆サブウェイ 各駅停車劇場行き』は、2026年2月6日公開。
【動画】劇場公開へ！ アニメ『銀河特急 ミルキー☆サブウェイ 各駅停車劇場行き』特報
アニメ『銀河特急 ミルキー☆サブウェイ』は、2年かけて亀山陽平監督がほぼ一人で作り上げた作品。SFなのにどこか懐かしさを感じるビジュアル、独特でナチュラルな会話劇、気持ちよく音にハマる演出が魅力だ。
簡単な任務だったはずが、突如暴走し始める”ミルキー☆サブウェイ”。車内で慌てふためくメンバーたち。リョーコも解決に向けてあれこれするが、やがて一行は大事件に巻き込まれていくことに…。
暴走する銀河特急を舞台に、独特な世界観ながら親しみやすく魅力あふれるキャラクターたちが織り成す、ちょっとシュール、でも何だか賑やかでクセになる展開が多くの視聴者を虜にし、うなぎ上りに話題大沸騰。放送終了後もなお盛り上がり続け、公式YouTubeチャンネルの総再生回数は驚異の1億5000万回を突破、SNS、ラジオ番組など多数の各界著名人が“ミルサブファン”を公言するなど、今年のアニメシーンを賑わせてきた。
そして、装い新たに『銀河特急 ミルキー☆サブウェイ 各駅停車劇場行き』としてこの勢いのまま、人気のキャラクターたちを乗せた暴走特急が映画館を駆け巡る。
亀山監督は「まだ実感が湧いていないところもありますが、劇場版としての制作が決まり、改めて映画館に行きました。やっぱり劇場という空間の臨場感と没入感はすごかった。追加シーンもしっかりと良いものになるよう作り込まなくては、と、風呂敷を大きく広げてしまったことで大変になっていたりもしていますが（笑）、満足して劇場を後にしてもらえるよう制作に努めています。どんな感想を持ってもらえるのか楽しみです」とコメントしている。
『銀河特急 ミルキー☆サブウェイ 各駅停車劇場行き』は、2026年2月6日公開。