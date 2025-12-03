11月29日、木村拓哉がYouTubeを更新し、東京の日本橋にあるカフェを訪れる動画を投稿した。オーナーが淹れる至高の一杯を堪能していたが、店内で木村が見せた行動が注目を集めている。

木村は7月から、散歩マスターである雑誌『散歩の達人』（交通新聞社）の女性編集長・平岩さんとともに、さまざまな場所を散歩する企画「木村探歩！」をおこなっている。今回は、日本橋のカフェ「nexpect coffee」を訪問した。

「オーナーが入れるこだわりのコーヒーを2人で飲む内容でした。木村さんはコーヒーの上にアイスクリームを乗せた『アフォガード・プレミオ』を頼んだところ、アイスをひと口食べて『これはイタリアンレストランでもいただくんですよ、好きで。めっちくちゃ美味いです』と絶賛していました」（スポーツ紙記者）

絶品のコーヒーに舌鼓を打った木村だったが、YouTubeのコメント欄では、

《女性にはコーヒー注いであげる、自分のコーヒーは自分で注ぐ。木村拓哉さんは紳士》

《コーヒー注いであげたり、自然体で何に対してもきちんと向き合って会話出来るのが》

など、木村の気遣いに心打たれる人の声があがっている。動画内で、平岩さんがコーヒーを注文した後の行動が注目されたようだ。

「平岩さんが頼んだコーヒーが先にできあがったのですが、すぐに木村さんが店員からコーヒーサーバーとカップを受け取りました。そして、自ら平岩さんのカップにコーヒーを注いだのです。一方で、木村さんのコーヒーが運ばれ、平岩さんが『注いでいただいたので……』と気を遣ったところ、『大丈夫ですよ。もう（自分のを）飲んでくださいよ』と話しました。女性に対して、飲み物を注ぎながらも、相手には注がせない木村さんの紳士的な気遣いが好評だったようです」（芸能記者）

木村のYouTubeには女性タレントが出演することが多い。その際の振る舞いが反響を呼んだこともあった。

「4月に野呂佳代さんとGUの店舗で、女性用の1週間分のコーディネートを選んだときのことです。当初、木村さんはLサイズの服を手に取ったのですが、野呂さんが申し訳なさそうに『XLなんです……』と、サイズを告げました。すると、木村さんは何も言わず、LサイズのアイテムをXLサイズに交換したのです。

野呂さんは明るいキャラクターもあって、バラエティ番組でお笑い芸人から体型をイジられることが少なくありません。ただ、木村さんはいっさい茶化すようなことを言わなかったため、SNSで『体型イジりしない木村さん本当に、素敵』と称賛する声が多くあがりました。今回も、木村さんの女性に対するスマートな言動が好感を持たれたのでしょう」（同前）

2024年に開設した木村のYouTubeチャンネルは、1年で登録者数200万人を超えた。木村のさりげない気遣いが人気の秘密かもしれない。