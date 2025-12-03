〈片山さつき財務相が「大規模政治資金パーティ」を開催していた！《大臣規範に抵触か》〉から続く

片山さつき財務大臣が代表を務める政党支部で計50万円以上を政治資金収支報告書に記載していなかったことが「週刊文春」の取材でわかった。

自民党の各政党支部や関連団体が片山氏の政党支部への寄附を行ったケースや片山氏側からの寄附を受け取ったケースにおいて、片山氏側に支出や収入の記載がないケースが散見される。



・2022年 「静岡県運輸政策協議会」からの収入 10万円

・2022年 「東京商工連盟」からの収入 10万円

などが代表例だ。少なくとも総額57万円が不記載だった。財務相として足元の会計があまりにデタラメなのではないか――。政治資金に詳しい神戸学院大学の上脇博之教授が指摘する。

収入の不記載は“裏金”となっている恐れも

「政治資金規正法の趣旨である透明性確保の観点から逸脱し、違法の疑いが強い。特に収入の不記載は、“裏金”となっている恐れがある。片山氏の政治資金に対する認識はずさんと言わざるを得ず、財務大臣としての資質が問われるでしょう」

片山事務所は書面で次のように回答した。

「ご指摘のありました点につきましては、適切に処理させていただきます」

だが、疑惑はこれだけではない。

