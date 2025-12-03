元乃木坂46・松村沙友理が結婚＆第1子妊娠 今後も「さゆりんご全開で頑張ります！」
元乃木坂46のメンバー、松村沙友理が3日、自身のインスタグラムを更新し、結婚し、第1子を妊娠中であることを発表した。
【写真】結婚＆第1子妊娠の松村沙友理、最新ショット
松村は「私事で恐れ入りますが、このたび結婚いたしましたこと」「ならびに新しい命を授かりましたことをご報告させていただきます」と発表した。
乃木坂46の1期生オーディションに合格し、デビューメンバーとして活動スタートした松村。人気メンバーとして活躍し、2021年7月をもって卒業。最近では、アパレルブランド「LANTINAM」を立ち上げ、ブランドディレクターを務めるかたわら、4月期にはドラマ『やぶさかではございません』（テレビ東京系）や、『今日もふたり、スキップで』（Lemino）で主演を務めていた。
【松村沙友理コメント全文】
ご報告
私事で恐れ入りますが、
このたび結婚いたしましたこと、
ならびに新しい命を授かりましたことをご報告させていただきます。
日頃より温かく支えてくださっている皆さまのおかげで、
今日まで前向きに仕事に取り組むことができており、改めて心より感謝申し上げます。
また、体調のこともあり、日々の細やかな調整などさまざまなお気遣いをいただいておりますことにつきましても、この場をお借りして深く御礼申し上げます。
わんこも二匹に増え、守るものができたことで、
日々の気持ちがより豊かになり、たくさんのパワーをもらっています。
体調に気をつけながらにはなりますが、引き続き私らしくさゆりんご全開で頑張ります！
至らぬ点も多々あるかと存じますが、
今後も変わらぬご指導ご鞭撻のほど、何卒よろしくお願い申し上げます。
松村沙友理
