『名探偵コナン』劇場版最新作のタイトルは「ハイウェイの堕天使」！ “風の女神”萩原千速が活躍
劇場版『名探偵コナン』シリーズ29作目となる最新作のタイトルが、『名探偵コナン ハイウェイの堕天使（はいうぇいのだてんし）』と発表。公開日は2026年4月10日に決定したほか、原作者・青山剛昌の描き下ろしによるティザービジュアルが解禁された。
【写真】原作者・青山剛昌描き下ろし！ 映画『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』ティザービジュアル
コミックスが107巻を超え、全世界で累計発行部数2.7億部を突破、TVアニメシリーズも放送1100回を超えるなど、勢いがとどまることを知らない「名探偵コナン」。
今年公開された劇場版28弾『名探偵コナン 隻眼の残像（せきがんのフラッシュバック）』は興行収入146.6億円を記録し、3年連続100億円突破＆2年連続で観客動員数1000万人突破という、邦画初となる新記録を打ち立てた（興行通信社調べ）。そんなシリーズを重ねるごとに勢いを増す劇場版『名探偵コナン』の最新作が始動する。
この度、劇場版29作目のタイトルが『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』、公開日は2026年4月10日に決定したほか、原作者・青山剛昌の描き下ろしによるティザービジュアルが解禁。
ティザービジュアルの中心に描かれているのは、白バイにまたがった萩原千速とコナン。劇場版初登場となる千速は、初対面で蘭が《風の女神》と思わず称した、神奈川県警交通機動隊の白バイ隊員。8月末に超特報と共に、昨年8月に亡くなった田中敦子さんが演じた千速を、新たに沢城みゆきが演じることを解禁した際にはXで「30万いいね」がつき、超特報投稿時における歴代最大値を記録。初登場のキャラクターながら大きな期待が寄せられている。
その後ろには、千速とは初対面でありながら、バイク乗りという共通点を持つ高校生探偵・世良真純と、神奈川県捜査一課警部で日々千速に振り回されてばかりの横溝重悟。さらにその上には、千速の弟・萩原研二とその親友・松田陣平というすでに殉職した2人の姿も。その2人に挟まれるように描かれた堕天使は何を意味するのか。そして一体、彼らがどのように事件に絡んでくるのか――。
映画『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』は、2026年4月10日公開。
